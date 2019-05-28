中評關注：拋假日競選　韓國瑜要帶職參選？

韓國瑜27日再拋出假日選舉說。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜已經表態若被黨中央五人小組徵詢參加初選，他的答案會是“Yes，I do”，且6月1日參加“決戰2020、贏回台灣”活動更被視為2020起手式，帶職參選與否也將成為未來關注的焦點，而韓再拋出假日競選言論，是否又在幫他自己解套了呢？



韓國瑜日前表示會參加6月1日在府前凱道舉辦的“決戰2020、贏回台灣”挺韓活動，也被視為參選2020的起手式，引發關注。也成為27日市政總質詢的攻防重點，民進黨議員鄭光峰、高閔琳都針對“帶職參選”議題來猛攻。



不管綠營議員拋出“對不起過去支持他參選市長的人”、“尚未讓大家實現夢想就要落跑”、“引用詩人鄭愁予的‘我達達的馬蹄是美麗的錯誤’呼籲別當過客”等方式，想辦法要讓韓國瑜懸崖勒馬、急流勇退，甚至逼韓乾脆辭市長。



不過韓國瑜仍不為所動，答覆一律秉持“包括6月1日造勢活動及被五人小組徵詢參加初選意願，一切都是被動”。



針對綠營議員質詢，韓國瑜27日更直接了當表示“如果今天要參選“總統”，難道不能平日認真高雄施政，假日來選舉嗎？”韓國瑜更拋出“只是假設，如果未來的“總統”在高雄上班，有何不可？選上之後，就職典禮在高雄舉辦。”



就如同韓國瑜日前先在接受專訪時拋出“若當選高雄在高雄上班一樣”，並且更進一步表態，如果國民黨中央的五人小組來問他，他會說“Yes，I do”。那這一次“平日認真高雄施政，假日來選舉嗎？”，是否也為他帶職參選先開路了呢？