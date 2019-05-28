蔡賴之爭白熱化　范綱祥：民進黨不會分裂！

范綱祥。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月28日電（記者 黃文杰）針對民進黨2020黨內初選，蔡英文、賴清德陣營協商多次破局，民進黨中執會29日將再討論初選事宜。民進黨前桃園市議員范綱祥接受中評社訪問表示，所有人都知道再拖下去，對賴清德是不利的，因為賴沒有資源，但絕對不是不能協商，初選“合理時間”是5月22日之後一個月，他也認為上次協商不成，原因恐怕出在直播。至於未來，不管初選誰出線，都有各自的問題要去處理，但是民進黨不會分裂！



范綱祥，台灣大學環境工程研究所碩士、台灣大學土木工程系學士，律師高考及格，環工技師高考及格，過去曾代表民進黨參選桃園升格前的桃園市長選舉，些許票數落敗。桃園升格後當選第一屆桃園市議員，2018卻主動放棄連任，把目標放在2020“立委”選舉，準備拼黨內初選。不過最後初選敗給鄭寶清，現在恢復執業律師職務。



民進黨初選，上演“蔡賴之爭”白熱化，范綱祥認同蔡英文，特別是兩岸立場對中國強悍，但也挺賴清德，尤其賴來桃園，都可以看到范綱祥現身。



對於“英德戰役”，雙方殺到不可退讓，范綱祥解釋，政治就是這回事，只能說支持蔡英文，有些護主心切，作法比較粗魯，甚至不擇手段。



他解釋，好比第一次初選時程延後，應該在5月22日的中執會討論出，結果還是沒有結論，事實是初選程序已經公告，照公告來登記，本來事後不能片面變更，這不是民主，這是誠信原則，但是嚴格說來，時程也不是不能改，必須雙方陣營的協商，絕對不是用多數表決來通過。誰不知道挺蔡英文人數比較多？



范綱祥說，很多人事後解釋，初選這麼複雜，在於初選辦法不知道賴要登記，“是沒有預想到”，只是這句話也有點怪怪的，當賴清德要辭去“行政院長”，有政治敏感度多少知道，“山雨欲來風滿樓”，現在討論這些其實也沒有必要，重點是，大家講好遊戲規則是這樣，如果最後採多數決，多數決就可以沒收初選，問題是，當初公佈是怎樣的原則？



他認為，這是跟不特定人訂的選舉契約，怎麼可以這樣改呢？黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉堅持的是程序正義，協商過程真的不要用表決，大家都知道，英派的人馬比較多，程序上蔡賴兩個人是對等，只是5月22日採用直播，變成大家很多話不方便講，好處就是不會弄得很難看。



他在雙方陣營，各聽到罵蔡英文或罵賴清德，很多話講得很難聽，問題是，屆時民進黨要輔選，不管是蔡或賴，這些話吞得下去嗎？不是讓人很難為嗎？雙方要克制，



被問到，民進黨終究要產生自己的人選，問題是怎樣產生？



范綱祥說，只要在合理的時間，都可以呀，時間並不是不能更改，但改的時間，要協調雙方都同意，但是如果用多數決，就是多數暴力，所有人都知道，拖下去對賴清德是不利，因為賴清德沒有資源。但是初選進行不會拖太久，蔡陣營認為，6月中產生，這跟6月初差別不大，只要在5月22日之後一個月，都是合理，不要再繼續硬拗，懂的人都在笑。



被問到，如果初選結果是賴清德勝選，這是民進黨的危機嗎？



范綱祥表示，不管初選誰出線，都有各自的問題要去處理，但是民進黨不會分裂。



被問到，民進黨繼續內耗，是否給了無黨籍台北市長柯文哲更大機會？



范綱祥說，2020這場大選，確實存在很多變數，柯文哲就是變數之一，如果說誰看的準，根本是鬼扯，這一點韓國瑜說的沒錯，民進黨或國民黨，自己家務事鬧得難看，柯文哲支持度就會上來，基層確實擔心柯文哲撿到便宜，大家都擔心，但是政治就是這回事，還是要看長期，提到基本面，民進黨還是優於國民黨。