中評關注：郭台銘拉開架式　左打蔡右攻韓

郭台銘大動作造勢，不斷想辦法拉近與韓國瑜的民調距離，形成藍營南北雙雄拚高下。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020提名競爭白熱化，不讓高雄市長韓國瑜搶佔藍營初選全部版面，鴻海集團董事長郭台銘27日既嗆“韓粉”6月1日凱道大型活動是拚造勢，又嗆民進黨蔡政府羞辱軍公教人員挑起世代對立，拒絕道歉，大動作創造議題下，希望拉高聲勢，蓄積與韓國瑜一拚的實力。



國民黨參與初選的6人之中，就屬韓國瑜和郭台銘兩人最曝光率最高，而且一個在南、一個在北。另外4人前主席朱立倫，前“立法院長”、 不分區“立委”王金平，前台北縣長周錫瑋與台大政治系教授張亞中雖然也各自努力經營，曝光度始終有限。



民調目前屈居第二的郭台銘也不是省油的燈，27日利用赴電視台錄影前受訪的機會創造新議題，首先是對於6月1日“韓粉”凱道的大型活動，郭台銘“不攖其鋒”，反而嗆“韓粉”在拚造勢，而他到處下鄉探訪民情是在拚經濟，巧妙閃過要不要辦大造勢拚場的問題，因為一旦陷入拚場問題，就會被媒體比較場面大小。



郭台銘針對其後援會日前刊登報紙廣告批評民進黨羞辱軍公教人員，民進黨要求道歉一事，郭以強硬的態度反嗆“是民進黨挑起世代對立，他講的是事實，為何要道歉”，一方面狠狠痛批民進黨，證明他矛頭對準的是綠營，另方面說出他是警察家庭出身、軍警義消一家、以及每年為因公殉職的打火兄弟捐錢，一番話何嘗不是想和韓國瑜瓜分軍公教人員的票？



郭台銘當然也懂得適時提出拿手的財經議題，電視節目錄影時提到他起心動念的兩大因素，就是兩岸和平與中美貿易戰；問股價何時到200元(新台幣)，他回說他當選就有機會；又說要將農漁經濟與知識經濟結合在一起，就連問他何時和韓國瑜見面？他話題一轉就提高雄買了地，正與韓安排時間見面要談投資規劃。

