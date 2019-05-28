董思齊：台積電最後可能受美制裁華為影響

董思齊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）美國特朗普政權制裁華為（Huawei），連台灣大廠台積電都受到波及。台灣東北亞學會副秘書長董思齊接受中評社訪問表示，台積電為什麼還能出貨給華為，因為台積電有比較高端技術，技術領先不依靠國外，擁有這些核心技術能力才會有話語權。台積電資金雖依靠美資、日資，但美方資金未超過25%，還不在限制範圍內。但未來美方若加深制裁，台積電就不一定還能繼續出貨給華為。



董思齊，台灣大學政治學博士，目前為台灣智庫國際事務部主任、台灣師大東亞系兼任助理教授、真理大學人文資訊學系兼任助理教授。



董思齊表示，台灣對中國貿易依存度高，不是現在才發生，蔡政府上台以後，已在調整方向，希望對中貿易能減低依賴。蔡政府提出新南向政策，提出5加2產業，就是為了要避險。而現在美國給中國壓力，是美中關係本質已改變，台灣要做的是符合自己利益。以目前狀況，政府需要提供完整資訊給企業，但廠商、企業為獲利會自行評估，政府無法強迫企業轉單或強迫企業改變投資。



對於美國制裁華為，台灣的IT產業又依賴大陸，台灣對美政策是否需要調整？董思齊表示，確實有些廠商跟他表達過相關疑慮，但台灣跟中國貿易依存度高，不是現在才發生，蔡政府上台後已經在調整產業結構，提出5加2產業等，希望企業與地方結合，並強調新南向政策，這是要分散風險的作法。



對於美中貿易衝突，他也說，蔡英文在5月10日召開“國安會議”，提出因應美中及全球貿易新情勢行動綱領，蔡英文要確保做到台灣優先、台灣第一，政府希望更快速掌握局勢回應，迴避風險是蔡政府思維，雖一般企業擔心短期利益受到衝擊。不過，美國制裁華為理由是“國家安全”，重要為了防止中國對美國的滲透，以及防止華為技術，產生間諜行為。



董思齊說，台積電目前條件下，還是可繼續出貨給華為，理由是還符合目前美方規定的標準，但那只是這一季。若之後美國提高制裁，並且希望其他國際企業加入，屆時台積電就會考慮包含管理層面、資本結構的組成等。台積電目前資本部分美資和日資，最後是有可能性受到影響，或許制裁條件越來越嚴格之下，對台積電會造成實質影響。



他表示，對於企業界來說， 資本主義是競逐利益，企業自然會去選擇獲利的模式。面對華為大量訂單，有能力出貨的廠商會有意願，但是風險會不會影響獲利，產業界要自己去評估。就政府角度來說，只是要把資訊充分告知，告知相關企業，做這些事情的風險，“政府希望產業鏈不要過於依賴單一國家”。對於現在的風險考量，資訊分享給台灣企業家，最後有資金移動回流，蔡政府必須要能做好充分因應措施。



董思齊指出，現在蔡政府對於回台台商，主動提供優惠，歡迎他們資金回流，創造台灣就業機會。但台灣企業是否就是跟著美方行為走，每個企業也考量自己的能力，每家廠商議價能力也不同。台積電目前狀況可以承擔風險，不會有政治壓力。但之後情勢演變，若美方加深制裁，廠商會有自己的考量，對政府來說是要提供公開訊息。讓台灣企業做出更符合他們需求的判斷。



他也說，對於兩岸政策，台灣還是維持現狀，在國際情勢變化下，台灣仍依附中國的產業鏈，未來要怎麼處理？政府要跟企業界有更多溝通，把現在國際局勢，以及政府想要推動的方向，進行政策說明，才讓企業自由選擇。



董思齊說，中國、美國互相制裁時，台灣不能做什麼，但台灣的出口市場、製造產業等與中、美都有關、台灣一定會受到很大影響。世界趨勢可能產生“防中”，但是否要產業界都不要接華為訂單單，這也不可能，產業界會有自己的判斷，但蔡政府可以告訴企業界，如果接華為訂單，會有什麼狀況，請廠商自己面對風險，如果台灣廠商願意轉投資其他事業，政府可以提供幫助。



他也說，美中貿易衝突之下，有些特定產業會受到影響，這不是選邊站的問題，是出現結構性的問題，導致產業界轉變，但在這樣的影響之下，不管我們選哪邊站，都受到很大傷害。有些企業可能會選擇某一方，因為有自己的商業考量，但是要自己去承擔這樣的風險，政府會希望更多廠商回到台灣投資，可以提供台灣民眾更多工作機會。