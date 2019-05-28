中評關注：郭台銘要贏韓國瑜關鍵在正藍

郭台銘正在積極爭取正藍的支持。（中評社資料照） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘，近來展開一系列的全台走透透行程，甚至罕見在初選階段就站上戰車掃街拜票爭取支持。郭的選戰策略顯然有高人指點，讓其聲勢有漸漸追上高雄市長韓國瑜跡象。而郭要超越韓，就看正藍能不能轉支持他，其中，郭現在強打的，韓留在高雄，由他入主“中央”才是完美合作的議題如能發酵，將是關鍵之一。



韓國瑜近來民調有下滑趨勢，藍營內部呈現一種焦慮，這焦慮是在於，如果韓最終代表國民黨出戰2020，但結果不如預期，過程中韓又辭了高雄市長，那會是國民黨2020輸了，連高雄市也丟了的雙殺局面，對國民黨是一大災難。



因此，藍營現在正醞釀的一個氛圍是，如果要避免雙殺的局面發生，最好就是讓韓國瑜留守高雄，然後讓贏面不輸韓的郭台銘出戰2020，韓則全力輔選，如此國民黨2020大選的獲勝機率不僅提高，且不可控制的風險也較低，依戰略角度來說，此途徑對於國民黨來說是最有利。



而這樣的氛圍，正是郭台銘可以利用的契機，依國民黨內部民調，郭台銘目前民調落後韓國瑜大約5到8%，韓能一直維持住領先地位，除了死忠韓粉的支持外，正藍的支持也是一大原因。韓粉由於大多非國民黨，當然只希望由韓出戰2020，但正藍的支持者不同，他們會希望國民黨在2020大選能獲取最大勝利，即使無法勝利，也不能損害過大。



郭台銘如果能持續塑造出他入主“中央”，韓國瑜留守高雄，對於國民黨是最佳的勝利方程式，就有可能吸引正藍支持者的轉支持，一來一往間，郭的民調就有可能超越韓。



綜觀目前情勢，郭台銘的選戰策略，的確也正在朝這樣的方向做，但韓國瑜也意識到這樣狀況，6月1日凱道前的大誓師，就是要營造自己絕對能帶領國民黨贏得2020大選的氣勢，藉此鞏固自己的藍軍支持度，而在這之後，國民黨的初選顯然是要進入白熱化的階段了。