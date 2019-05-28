首都國企齊開門　126條開放線路展成就

第四屆“首都國企開放日”新聞發布會（中評社 李娜攝） 中評社北京5月28日電（記者 李娜）27日下午，北京市人民政府新聞辦公室聯合北京市人民政府國有資產監督管理委員會在牡丹集團雲視頻會議中心召開第四屆“首都國企開放日”新聞發布會。北京市國資委黨委副書記、副主任晉秋紅在會上介紹，今年的“首都國企開放日”定於2019年6月2日上午正式啟動，啟動儀式地點定於北京電控牡丹集團。



晉秋紅表示，新中國成立以來特別是改革開放以來，國有企業為我國經濟社會發展、科技進步、國防建設、民生改善作出了歷史性貢獻，企業發展取得了巨大成就。第四屆“首都國企開放日”活動將以“輝煌七十載，再譜新華章”為主題，充分展示新中國成立70周年以來首都國企的巨大變遷和輝煌成就，進一步深度挖掘首都國企在新中國成立以來所做的努力和貢獻，唱響首都經濟新時代強音，宣傳國企新風貌，以實際行動向新中國成立70周年獻禮。



據悉，開放線路總數包括達126條，其中包括18條外埠線路，2條境外線路（香港、澳門）、1條國外線路（莫斯科）。其中有61條企業新開放線路與市民見面，占開放總數的48%，具体线路类型含重大建设项目11条、民生项目32条，名牌老字号12条，文化产业11条，博物馆展厅17条，高科技产业4条以及其他类型线路39条。



晉秋紅表示，今年的開放線路有六大亮點，一是緊扣“輝煌七十載，再譜新華章”主題開展國企成就宣傳；二是展示重大活動、重點項目中的國企擔當；三是心系民生 更加貼近百姓生活，在本屆“首都國企開放日”路線中，有32條線路與百姓生活息息相關，讓市民充分感受到首都國企為服務保障民生所做的貢獻；四是科技文化創新先行 展現國企轉型發展新局面；五是展現國企人傳承品牌、弘揚文化精神風采，本次活動共有28條名牌老字號、博物館展廳開放線路，充分彰顯了名牌老字號和博物館的國企底蘊；六是各類企業同步開放營造首都國企“大家庭”和諧氛圍，本次開放線路中，首都央企、市屬企業、區屬企業、京內企業、外埠企業、境外及國外企業將同時開門，共同邀請市民走進國企。



據北京市國資委最新數據顯示：1至4月份，市管國企實現營業收入4959.1億元，同比增長11.3%；利潤總額300億元，同比增長23.8%；上繳稅費總額533.2億元，同比增長15.4%，截至目前，市管國企的資產總額突破5萬億元，是2010年底的3.16倍，提前兩年完成了4.7萬億元資產總額目標。在靚麗成績單的背後，有著北京市國資委系統堅持市場化改革方向，全面深化國資國企改革的主動作為，有著國企人以改革為契機，創新發展、奮力拼搏、辛勤付出、攻堅克難的責任擔當。系統企業始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、中央經濟工作會議、市委十二屆七次全會以及市兩會精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，加快實現國資監管向管資本轉變，企業發展向高質量轉型，服務保障向精細化邁進，全面從嚴治黨向基層延伸，切實做強做優做大國有資本，為加強首都“四個中心”功能建設，提升“四個服務”水平作出新貢獻。

