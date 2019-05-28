蔡賴再戰周三中執會　周崇德：獨派將圍黨中央

“908台灣國”總會長周崇德。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月28日電（記者 林谷隆）民進黨2020初選，蔡英文、賴清德角力越來越激烈。“908台灣國”總會長周崇德接受中評社訪問表示，民進黨本周三中執會討論2020初選辦法，本土社團當天會包圍民進黨中央，他們的訴求是台灣人不會拋棄民進黨，但會拋棄這些沒有是非、亂搞的五人小組與陳明文。



周崇德告訴中評社，假如民進黨不辦初選，擺明就是要用徵召，或是強制修改初選規劃，將手機民調納入初選，他們都會在現場直接宣布“小英已經落選了！”



周崇德，8年前參與“908台灣國”運動，一路從台中分會會長、總執行長，2016年5月起接任總會長。周崇德在2014選舉時，與“一邊一國連線”組成行動聯盟，全台提名86人，當選70席，在獨派中具有一定影響力。周崇德與陳水扁私交相當好，3月1日周母過世公祭，扁還向中監請假特別趕到台中參加公祭典禮。



對於蔡賴之戰的發展，周崇德認為，他判斷可能會有兩種情況。第一種是配合蔡英文繼續拖下去，拖到蔡民調高過賴清德，英派中執委才願意辦初選：第二種情況是初選時間定在7月底，理由是看國民黨（國民黨7月16日民調結果揭曉）最後會派出誰，民進黨才要辦初選。



周崇德強調，總而言之，蔡英文就是不想要辦初選，她想要逼民進黨中執會最後同意改用全代會直接徵召的方式來決定人選，例如拖到賴清德陣營疲乏，賴宣布退選，最後就可以徵召蔡。



提到本土社團對蔡的不滿。周崇德也說，民進黨初選越拖越久，反而讓社會大眾看到蔡英文的盤算，就是要拖到她的民調贏過賴清德，否則就是不願意讓民進黨辦初選。



周崇德強調，因為蔡沒有什麼政績可言，唯一個政績就是同婚過關，但是很多本土派的老一輩對這個政策很不滿，因為同婚政策就是絕代條款，因為同性結婚是無法自然繁衍下一代，這不是絕代是什麼！

