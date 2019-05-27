日媒：美國就對日貿易談判僅作最低限度讓步

中評社香港5月27日電／美日兩國首腦27日就力爭盡快談妥貿易談判達成了一致。共同社分析指出，美國總統特朗普顧及到日本首相安倍晉三、展現出等到夏季參院選舉後談妥的姿態，另一方面則表示希望在大選後不久的8月達成協議，僅作出了最低限度的讓步。特朗普還強烈否定了日方視為談判基礎的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的內容。在強調日美友好關係的同時，擺出了不會放鬆對削減貿易逆差施壓的鮮明態度。



美國因退出TPP在對日農產品出口方面陷入不利，因而倍感焦躁欲進行應對。一般來說，貿易談判中急於達成協議的一方容易接受對方的要求而處於不利地位，但日本在朝鮮問題和安全保障方面要依靠美國，也有許多弱點。而向特朗普要求把談妥延至參院選舉後，也讓日本欠了美國一個人情。



參院選舉後，日美首腦有可能在8月下旬於法國召開的七國集團（G7）峰會及9月在美國紐約舉行的聯合國大會期間會談，或將抓住這些機會力爭發表協議。不過8月正值美國議會放暑假，日方分析認為，為便於特朗普向美國國內展示成果，9月在美國達成協議的可能性較大。



9月還將全面開始為明年11月的美國大選做準備。為實現連任，特朗普希望穩固作為其支持基礎、製造業興盛的中西部州的選票。如果屆時特朗普苦惱於支持率低迷，對於日本要求的撤銷工業製品關稅，恐怕不會做出絲毫讓步。