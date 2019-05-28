妙天臉書秀政治人物合照　稱求助者不分藍綠

丁守中、柯建銘與妙天合影。（照片：聖光禪-悟覺妙天臉書） 中評社台北5月28日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜27日上午證實，韓粉將於6月1日在台北凱道舉辦造勢大會，十多個發起團體，“國會政黨聯盟”主席“悟覺妙天”是其中之一。“國會黨”下午澄清，強調挺韓大會與“國會黨”及“悟覺妙天”無關係。妙天27日晚間在個人臉書發文，一口氣把藍綠政治人物合照全部大公開，再次澄清，這幾年來尋求他協助的人，不分藍綠都有，“都是盡其所能”來幫助。



“聖光禪－悟覺妙天”臉書粉絲團27日深夜發文，妙天表示，他已經86歲了，弘法數十年，就是希望台灣能更好，世界能更好，老有所終、壯有所用、幼有所長。



妙天表示，他始終敞開心胸與任何對象談話，過去像李登輝、馬英九、陳水扁，宋楚瑜、許信良等人，不分黨派不分國籍，只要能為台灣為世界謀福祉，都願意對談與交流。



對於這次韓國瑜6月1日即將上凱道，妙天也是發起團體之一，妙天也有解釋。



妙天說，當初花蓮前縣長傅崑萁找他，能否出借場地及設備供韓國瑜辦活動？雖然過程有點倉促，但想了想還是欣然接受，接受的原因，與他本人與“國會黨”支持哪位候選人沒有關係。



他說，其實大家或許不了解，這幾年來尋求他協助的人，不分藍綠都有，他都是盡他所能，為的就是，讓不同族群的聲音，都能被社會聽見，他相信，有交流有對談，社會才能更和諧，台灣才能更好。



這社會能沒有紛擾，大家同心為台灣努力，這是他的期許，非常歡迎大家找他聊聊。



妙天說，這世上並沒有能以一己之力就滿足千萬民眾需求的人，因此“國會政黨聯盟”的成立，就是希望有個新的管道，讓人民可以發聲，讓大家都能過好日子。