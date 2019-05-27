浙江台商協會在台招聘高端人才　受熱捧！

南投縣長林明溱為9個台商協會頒發感謝狀（圖片來源：浙江台辦） 中評社杭州5月27日電／5月25日上午，浙江省杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、台州、義烏、嘉善等9個台商協會在台灣南投縣會展中心舉辦聯合征才現場咨詢活動。



此次活動，共有57家在浙台資企業踴躍報名參加，面向台灣青年共推出418個高端就業機會，涵蓋一般製造、智能製造、教育、金融、貿易、觀光、醫療、餐飲、科技、媒體、文創等行業，其中含近百個超過百萬台幣年薪管理崗位職缺，八成職缺供食宿。現場共有迎來1000餘位台灣青年咨詢洽談，其中有438名台灣青年報名登記並與征才廠商達成初步意向。



在台從事獸醫工作的陳先生當場與溫州一家台企達成一致，成功收獲年薪達30萬人民幣的工作機會。為方便陳先生來溫工作，該企業還為他在溫州安排了住宿，並提供了6張往返兩岸的機票。陳先生欣喜地表示，企業安排非常暖心，將盡快辦理相關手續，6月30日到溫州正式履新。



參與此次征才活動的有敏實集團、東風裕隆汽車銷售有限公司、杭州友佳精密機械有限公司、浙江卡麥啦文化創意有限公司、浙江遠東工業開發有限公司等在浙知名台資企業，不少崗位除了提供較優厚的薪資待遇外，還提供返台探親假及機票報銷、職能培訓等待遇，受到現場咨詢台灣青年的紛紛點贊。活動期間，南投縣長林明溱專門為浙江9個台商協會頒發感謝狀，感謝在浙台企台商熱心回饋鄉裡、積極為台灣青年提供發展平台和機會。



（來源：浙江台辦）