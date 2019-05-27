李強會見台灣各界人士代表團

會見現場 中評社上海5月27日電（作者 常常）中共中央政治局委員、上海市委書記李強5月26日下午會見了由新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團。



李強對代表團一行來滬參訪表示歡迎，並介紹了上海經濟社會發展情況。他說，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，為我們共同致力兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興，完成祖國和平統一大業指明了方向。當前，我們正在深入貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神，全力實施三項新的重大任務，持續辦好中國國際進口博覽會。這既是上海自身發展的重大機遇，也是服務全國發展的重要平台。發展才有出路，開放才有機會，團結才有力量。兩岸同胞血脈相連、血濃於水，就是要親望親好、守望相助。上海是兩岸交流合作最活躍、台商居住經營最集中的地區之一。“兩岸一家親”，就是要多走動、多交流。希望滬台兩地更好發揮各自優勢，加強各領域交流合作，為深化兩岸融合發展、造福兩岸人民作出更大貢獻。



郁慕明表示，這次率團參訪大陸，就是要圍繞兩岸關係與民族復興開展對話協商，深入交換意見，加強交流合作。身為中華兒女，將一如既往堅持一個中國原則，堅持“九二共識”，反對“台獨”，共同推動兩岸關係和平發展。願積極促進台灣各界與上海在各個領域深化合作，實現互利共贏，共創美好明天。



上海市委常委鄭鋼淼參加會見。