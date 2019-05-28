大華網路報：蔡賴之爭難解　中執會決勝負

中評社香港5月28日電／民進黨下任“總統”選舉黨內初選的蔡賴之爭，隨著雙方陣營的態度日趨強硬，5月29日召開的中執會成為關鍵會議，恐將對黨內初選民調方式中手機所佔的比例，甚至是否不舉辦初選，交由全代會決定提名人選等做出決定。



大華網路報今天時評說，目前，蔡英文方面仍以協調為主，即希望賴清德自動退選，不要走到由民調決勝負的局面。蔡的協商代表林錫耀表示，未聽說交由全代會決定這件事情，蔡英文仍主張一加一大於二，以協調合作最優先，盡量不要走到以民調做競爭。



林錫耀說，蔡英文政事繁忙，不會出席29日中執會，由他代表列席，他的主張與上次一樣，分別是手機納入民調、採對比式民調、手機與市話民調占比各半、與國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲三人對比。



賴清德本想援引上週中執會時，他突然現身的方式，出席29日中執會說個清楚，但得知蔡英文不參加，派林錫耀代表後，他也決定不出馬，由中執委林俊憲代表。林俊憲透露，當天將主張初選進行到一半，不能修改相關辦法。



不過，在民進黨中執會成員中，挺蔡英文者居大多數，儘管黨主席卓榮泰曾阻擋英派的操作，但29日卻未必能重演“一夫當關”的戲碼，賴清德陣營也亟思因應策略。據了解，對於黨內初選爭議，賴營已研議涉及法律層面的問題。



蔡賴之爭的箇中關鍵，即在於雙方立場的懸殊。在蔡英文方面，希望能“不競而選”，透過協調勸賴自動退選，蔡不必經民調競爭即獲得提名；賴清德陣營則堅持“走完初選”，不接受單向的協調，應由民調比對來決定由誰代表參選。