大華網路報：混淆視聽誤導社會　墮落的執政黨

中評社香港5月28日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，郭台銘後援會日前在幾家平面媒體刊登廣告，以“信賴郭台銘，保護軍公教”為題，指民進黨用“米蟲”等字眼羞辱軍公教人員。對此，不僅立即引發“總統府”和“行政院”指責郭台銘，稱其刻意營造階級對立與仇恨。民進黨前“立委”林濁水還在臉書表示，是說郭台銘一旦當選“總統”，要“恢復原來替代率超過百分之百的退休給付嗎？……如果不恢復，現在這様訴求沒有誠信問題？”



林濁水的說法，顯然是以部分事實誤導大眾，而這位曾經被譽為“台獨理論大師”者，如今反倒讓人認清他以往所建構的理論，同樣也是立於部分事實的基礎上，而與網路“鄉民”的水準其實相差不大。事實上，如果退休年金不改革，確實會有極少數人退休後的每月所得，將立即會高於在職時的每月薪俸，但此情形終究發生在最後在職時達到特定等級，而且具有超過35年的服務年資者。



年金改革並不是針對退休所得替代率超過百分之百的情形，而最主要是因應台灣已走向“少子化”和“高齡社會”，在“開源”未必得有成效的情形下，必須先採“節流”的政策。台灣近年來的生育率每每世界最低，“少子化”將使台灣年輕勞動力人口愈來愈少，加上學校數量過多已難招到學生，其影響已能讓不少人有感。



從去年開始，台灣也走向了“高齡社會”，亦即65歲以上人口佔總人口達到14%。一般來說，65歲為退休之年齡，亦即不再從事生產勞動，靠著積蓄與退休給與過生活。然而，台灣的平均餘命又隨著社會進步而提高，同樣65歲退休和10年前相比，政府須付出的月退休金當然也將增加。但當少子化造成勞動力人口減少，而養老的資本逐漸增加時，就會讓年輕世代“扶老”的壓力愈形加重。