星島：美日相互利用　對華各有盤算

中評社香港5月28日電／美國總統特朗普今天結束訪日之行，預定參觀日本海上自衞隊基地登上準航母，為日本擴軍撐腰，美日關係進一步加強，特朗普甚至形容為前所未有的好，中國是重要考慮因素。



星島日報今天發表社論說，早在特朗普當選成為候任總統期間，日本首相安倍晉三已經打破外交慣例，率先親赴美國拜訪，討好的意圖彰彰明甚。今次特朗普訪日的安排，亦給足對方面子。



時間上，特朗普成為德仁本月繼任為天皇開展令和紀元後，首位接待的外國元首。節目安排上，招待特朗普參觀相撲國技，由他頒發“美國總統盃”，是一般外國元首所無的行程，而安倍與特朗普齊打高爾夫球，更是不可或缺的環節。



這些禮節上的姿態，反映了美日關係的實質進展，美國要牽制中國發展，以日本作為亞洲實力最強的盟友，日本亦作出了一系列配合美國的舉措，包括宣布不用華為的5G設備，參與美國在南海的“自由航行”計劃，並且大購美國戰機，讓特朗普得以炫耀增加美國出口和就業機會的功績。



日修憲擴軍 望美開綠燈



美日關係的最大障礙是貿易不平衡，美國向全球各地打貿易戰，亦正與日本舉行談判，不過，與對華貿易戰牽扯到科技戰等戰略意圖不同，對日是純粹“在商言商”，是縮減貿易赤字、保護美國企業和拓展市場，當中最具爭議的是汽車和農產品。