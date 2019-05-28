美媒：中國吉布提駐軍司令首次出席美主導軍演

中評社北京5月28日電／27日，美國有線電視新聞網(CNN)的一篇報道披露稱，中國駐吉布提軍事基地的人員今年早些時候出席了美國非洲司令部組織的一年一度的“彎刀快車(Cutlass Express)”演習開幕式。報道稱中國海外駐軍司令首次在非洲受邀出席美國主導的地區軍事演習。



CNN在報道中描述，今年早些時候，在吉布提多哈萊新港附近，美國海軍少將海蒂·伯格宣布“彎刀快車”演習正式開始，當時中國代表團坐在主席台的右側。



據報道，該演習每年一次，由美國非洲司令部主導，旨在加強海洋執法能力，促進各國以及區域安全，同時加強信息分享，美國第六艦隊參加今年的演習。演習將檢驗打擊非法人口販賣、海盜、非法捕魚的能力，同時還將進行海上搜救演習。



日本廣播協會電視台報道稱，來自索馬里、肯尼亞和其他七個非洲國家的軍隊參加演習。報道還稱，2017年，中國人民解放軍在吉布提設立了首個保障基地。此次聯合軍演顯然是為了讓中國對美國在該地區的軍事存在印象深刻。



CNN的報道稱，吉布提保障基地司令員梁陽首次受邀參加了演習開幕式，伯格表示歡迎。而在開幕式的前一天晚上，中國軍方邀請伯格及其隨行人員登上停泊在附近港口的一艘中國驅逐艦進行參觀。



一位匿名的美國非洲司令部官員表示，“中國在交流中提高了水平，同時提供給我們的夥伴想要的和需要的東西”。但這位官員也表示，中國人民解放軍在非洲的實際存在正成為美國長期戰略關注的問題，“有些地方，我們擔心自己正在被淘汰。”



美國在吉布提雷蒙尼爾軍事基地有4000名美國駐軍，該基地被認為是美國在非洲大陸和相鄰地區情報和反恐行動的中轉站。中國吉布提保障基地位於吉布提主要港口之一的黃金地段，距離雷蒙尼爾軍事基地只有15分鐘車程。此外，中國吉布提保障基地也與吉布提主要集裝箱港口相鄰。

