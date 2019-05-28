聯合早報：選後歐盟面臨重大挑戰

中評社香港5月28日電／聯合早報今天發表社論說，歐洲議會選舉結果出爐，正如預測，極右黨派和民粹政黨席位大增，但主流政黨擋住了民粹主義勢力所發起的攻勢，基本保留其在歐洲議會的權力。由於民粹主義和疑歐政黨聯盟在歐洲成員國內崛起，這場選舉成為民粹主義者和建制派激戰的戰場。選舉結果對歐盟重量級領袖是個新的挫敗，也對布魯塞爾的領導共識構成挑戰。



今年成立的英國“脫歐黨”在英國各政黨中得票率最高；德國執政聯盟黨得票受重挫，社民黨遭遇滑鐵盧，重視環保議題的綠黨成為大贏家；而勒龐領導的法國極右政黨國民陣線，則擊敗總統馬克龍所領導的共和前進黨。民粹主義者在這場被視為1979年以來最重要的歐洲議會選舉中高歌猛進，勢必改變歐盟未來五年的政治經濟決策的調子。



歐洲議會兩大黨團“歐洲人民黨”（EPP）和“社會主義者和民主人士進步聯盟”（S&D）所贏得議席大幅減少，這兩個親歐政黨分別贏得173個（下降44個席位）和147個席位（下降40個），而另一個親歐的“歐洲自由民主聯盟黨團”（ALDE+R）預計贏得102個席位（上升34個席位），這三大黨團必須合作，才能在751個總議席中過半。



2014年歐洲議會選舉投票率為43%。這次很多國家投票率都告上升，估計達51%，顯示經濟政策、移民、共同防禦、社會福利及氣候變化等切身課題，激起4.27億個選民的投票熱情。雖然根據“歐洲晴雨表”（Eurobarometer）的民調，61%歐洲人民支持國家留在歐盟，為1990年來最高水平，但民粹主義及極右勢力的風潮席捲歐洲所帶來的衝擊越來越發明顯，歐盟必須防範未來五年陷入更大的民粹主義噩夢。