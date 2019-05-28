大華網路報：年改污名化“米蟲”　事實勝雄辯

中評社香港5月28日電／大華網路報今天專欄文章說，國民黨“總統”初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘的後援會，日前以“信賴郭台銘，保護軍公教”為題，刊登半版報紙廣告指“民進黨政府認為退休軍公教人員是台灣社會的‘米蟲’”。對此，“總統府”發言人丁允恭表示，這是製造社會對立的不實廣告；“國家年金改革的完成，有賴於全體軍公教人員的付出與體諒，政府與國人深為感謝，不會更不曾出此惡言”，“總統府”給予強烈譴責。



不僅如此，“行政院”發言人Kolas Yotaka對此亦表示，民進黨政府從未有如此發言，郭台銘先生的後援會為散播仇恨言論，意圖製造社會分歧，只是牟取選舉利益；“行政院”要表達嚴正譴責，更要求郭台銘先生應立即道歉，並澄清說明。民進黨政府可能以為說過的話，會如船過水無痕般地消失在民眾的記憶之中，然而在網路世界里，所有說過話都會留下記錄。



君不見民進黨政府年金改革主要負責人、“行政院政務委員”林萬億，在參與年金改革分區會議遭到軍公教團體強力杯葛時表示：“這一場年金改革過程，軍公教被部分人士抹黑為‘米蟲’，的確構成污名化，但是如果形容軍公教族群在年金制度被過度保障，‘繳得少少，領得飽飽’，只能說這是陳述事實，形容他們反對改革，也是事實。”先表示米蟲是污名化，後又表示是陳述事實，如果不是指涉“米蟲”，什麼才是？



前“行政院”發言人辧公室主任甚至在社群媒體上留言“趁清明不會早點去死”，來批評抗議年金改革的退休警消人員。此種污名化退休軍公教人員的方式，更甚於“米蟲”。同樣地，民進黨“立委”無視民主政治的集會自由，嗆聲退休軍公教抗議年改會議：“包圍愈多次，會不會砍得更兇呀！”以及認為高階軍官在年金改革過程中的抗議是“貪得無厭”！只差沒說出“米蟲”二字而已！



當然民進黨政府此種似是而非的反控說法，不是只有這一樁。日前郭台銘前往嘉義故宮南院發現參觀人潮有限時表示，這麼好的建設在養蚊子，嗆蔡英文只會拚選舉、拚政治，不會拚經濟，請蔡英文看看“蚊子養多大了？”。對此，蔡英文回應表示：“南院現在有很多展覽，也有很多人去，希望郭董去看看，不曉得他是否去過，如果去過只看到‘蚊子’，沒看到展覽，這樣是不太好。”