妙天承認受傅崐萁邀　協助借場地挺韓辦活動

妙天禪師昨晚在臉書發文，坦承受前花蓮縣長傅崐萁邀請，協助挺韓國瑜參選誓師的場地租借及設備，但否認支持參選。（照片：聖光禪-悟覺妙天臉書） 中評社台北5月28日電／高雄市長韓國瑜6月1日將參加在凱道舉辦的挺韓誓師大會，傳出申請路權單位來自“國會政黨聯盟”主席悟覺妙天旗下組織，高雄市長韓國瑜昨證實，有好幾十個團體發起，悟覺妙天是其中之一。悟覺妙天昨天下午先發聲明撇清，誓師大會與他及“國會政黨聯盟”無關，但昨晚又在個人臉書坦言在前花蓮縣長傅崐萁尋求下，才協助借場地及設備供韓國瑜舉辦活動。



對於韓國瑜的說法，悟覺妙天昨天下午先是發聲明撇清，強調“本次活動與本黨以及主席本人並無關係”。更指他目前並無特定支持對象，只要理念相同、對人民有最大福祉，“與各方均有合作空間”。



不料，悟覺妙天隔不到半天就轉彎，昨晚在臉書再度發表聲明，坦言是傅崐萁向他尋求，能否出借場地及設備供韓國瑜舉辦活動？雖然過程有點倉促，但他想了想還是欣然接受，接受的原因與他本人與“國會政黨聯盟”支持哪位“總統”候選人沒有關係。



6月1日的活動是由多個團體發起，但向警方申請凱道路權並獲准的單位是“財團法人博愛文化基金會”。警方說，該基金會申請集會時間是6月1日早上八點到晚上十點，不過，活動現場會架設舞台，警方會在5月31日晚上提前於凱道周邊進行交通管制。此外，警方也將持續進行情蒐，滾動式調整維安警力人數，避免衝突發生。



悟覺妙天臉書全文如下：



我已經86歲了，弘法數十年，就是希望台灣能更好，世界能更好，老有所終、壯有所用、幼有所長。



我始終敞開心胸與任何對象談話，過去像李登輝“總統”、馬英九、陳水扁“總統”，宋楚瑜省長、許信良主席等人，不分黨派不分國籍，只要能為台灣為世界謀福祉，我都願意對談與交流。



我理解，這世上並沒有能以一己之力就滿足千萬民眾需求的人，因此“國會政黨聯盟”的成立，就是希望有個新的管道，讓人民可以發聲，讓大家都能過好日子。



當初傅崑萁縣長向我尋求，能否出借場地及設備供韓國瑜市長舉辦活動，雖然過程有點倉促，但我想了想還是欣然接受，接受的原因與我本人與“國會黨”，支持哪位“總統”候選人沒有關係。



其實大家或許不了解，這幾年來尋求我協助的人，不分藍綠都有，我都是盡我所能，為的就是讓不同族群的聲音，都能被社會聽見，我相信有交流有對談，社會才能更和諧，台灣才能更好。



這社會能沒有紛擾，大家同心為台灣努力，這是我的期許，非常歡迎大家找我聊聊。



也包括我的徒弟，劉錦隆（自稱：妙禪），如果他願意承認自己的錯誤，走出勞斯萊斯，我也會盡釋前嫌，歡迎他一起為台灣努力