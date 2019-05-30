社評：歐洲議會為何成為歐洲的養老院

中評社北京5月30日電（評論員 喬新生）布魯塞爾時間2019年5月27日凌晨（北京時間2019年5月27日7時30分），歐洲議會公布投票結果，中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得180個席位，中間偏左的社會民主黨黨團獲得152個席位，兩者席位都有所下降。持中間立場的歐洲自由民主聯盟黨團成為歐洲議會第三大黨團，排外的極右翼政黨黨團在歐洲議會的席位雖然有所增加，但是，並沒有改變歐洲議會現有的政治格局。



成立於1962年的歐洲議會是歐洲聯盟理事會、歐盟委員會之外歐洲聯盟最重要機構。歐洲議會模仿西方國家三權分立議會結構，負責制定法律並且監督歐洲聯盟預算執行情況。歐洲議會類似於西方國家的立法機構，但是，與西方國家立法機構有所不同，歐洲議會由歐洲聯盟成員選舉產生。歐洲議會議員組成歐洲議會黨團，並且通過歐洲議會表達各自的意見。1962年正式成立歐洲議會，其前身是1958年成立的歐洲煤鋼共同體議會，煤鋼共同體議會由法國、德國、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡的議員組成。1979年歐洲議會議員們由歐洲聯盟成員國的選民直接選舉產生，負責監督歐洲聯盟，審議制定歐洲聯盟法律，並且對歐洲人權狀況進行檢查，以確保歐洲聯盟成員按照歐洲聯盟的法律，保護公民的合法權利。



歐洲議會的席位是按照歐洲聯盟各國成員人口比例和政治協商分配，歐洲議會席位最多的國家是德國，一共有99個席位，馬耳他和愛沙尼亞只有6席。在總共736個議會議席中，人口相對較多的歐盟成員獲得議會席位相對較多。但是，歐洲議會議員不是按照歐洲聯盟成員分配席位，而是按照政治黨派分配席位。換句話說，歐洲議會完全模仿歐洲聯盟成員的議會模式，不同政黨議員坐在一起，這樣做的目的是為了團結一致共同對付競爭對手。



從歐洲議會選舉情況來看，那些在國內早已失去影響力的國會議員和那些在國內選舉中失利的政府要員，通常會被歐洲聯盟成員推薦參加歐洲議會選舉，因為歐洲議會對歐洲聯盟成員的影響是間接的，歐洲議會議員們不需要參與管理歐洲聯盟成員內部的事情，也不需要在各國議會表達自己的意見，他們可以在歐洲議會高談闊論，不需要對歐洲聯盟成員承擔任何責任。



歐洲議會的議員們可以在歐洲議會會議期間充分表達自己的意見。由於歐洲議會的議員們所表達的意見不能直接影響歐洲聯盟成員的決策，而只能對歐洲聯盟方針產生影響，因此，歐洲聯盟成員主要國家往往把那些國內政治對手派往歐洲議會，讓他們在歐洲議會發表自己的意見，而不是在國內的議會與執政黨分庭抗禮。



歐洲議會在形式上是立法機構，但是，由於歐洲聯盟與歐洲聯盟成員之間的關係非常複雜，因此，歐洲議會要想發揮自己的影響力並不容易。歐洲議會的選舉被東方新聞媒體廣泛報道，可是在歐洲內部，歐洲議會選舉並沒有引起人們廣泛關注。這是因為歐洲議會的選舉是在歐洲議會缺乏影響力背景下開始的。既然歐洲議會在歐洲聯盟發展中作用並不大，因此，那些具有遠大政治志向的政治人物不願意參加歐洲議會議員的選舉，他們寧願在歐洲聯盟成員的內部發揮自己的影響力，爭取更多的行政權力。



歐洲議會的政治傾向，曾經引起各國的關注。但是現在看來，歐洲議會只是一個清談館，歐洲議會成了歐洲聯盟的養老院，因此，歐洲議會選舉並沒有在歐洲聯盟內部引起巨大的反響。歐洲議會類似於顧問委員會，歐洲議會選舉，類似於給那些“退居二線”的政治人物提供一個發表自己意見的機會，因此，歐洲議會的選舉並不像東方新聞媒體所描述的那樣驚天動地。



從1979年第一次歐洲議會選舉開始，歐洲議會每五年舉行一次選舉。對於許多歐盟成員來說，歐洲議會的議員類似於“月球的”議會議員，歐洲聯盟成員在歐洲議會議員選舉的過程中並沒有投入多少政治資源，一些國家選民甚至不知道舉行歐洲議會議員的選舉。正是由於對歐洲議會的關注程度相對較低，使得歐洲聯盟一些國家政府官員為了安撫自己的同伴，或者為了排斥自己的競爭對手，推薦自己的同伴或者讓那些具有競爭能力的政治對手參加歐洲議會議員的選舉，這樣做既可以讓他們安享晚年，享受高官厚祿的感覺，同時又不會與執政黨相互掣肘，影響執政黨的執政效率。



歐洲議會議員們都是“歐洲派”，他們區別於歐洲聯盟成員的“脫歐派”。當前歐洲彌漫著脫離歐洲的政治思潮，越來越多歐洲政黨反對歐洲一體化，他們認為歐洲聯盟的存在剝奪了國家的主權，歐洲聯盟的重大決策讓歐洲聯盟成員不堪重負。歐洲議會通過的各項法律，使得歐洲聯盟成員步履維艱。由於歐洲聯盟的存在，使得歐洲聯盟成員的財政稅收、金融貨幣政策以及就業和社會保障政策受到嚴重影響，歐洲聯盟成為歐洲聯盟成員經濟發展緩慢的主要原因。



歐洲聯盟決定吸納來自中東敘利亞和北非難民，從而使歐洲聯盟國家成為難民的集中營。由於大量中東和北非難民湧入歐洲聯盟國家，使得歐洲聯盟國家社會治安秩序遭到嚴重破壞，社會福利受到嚴重影響，經濟發展緩慢，旅遊產業收入大幅度下降。正因為如此，歐洲聯盟許多國家出現了反對歐洲一體化的思潮。那些反對歐洲一體化的政黨當然不會推薦自己的黨員參加歐洲議會議員的選舉，也不會支持歐洲一體化進程。因此，歐洲議會以及歐洲聯盟只不過是代表歐洲聯盟國家一部分政黨和選民的利益，不可能代表歐洲聯盟國家所有政黨的利益。通俗地說，歐洲議會的議員們並沒有普遍的代表性，他們只不過是在歐洲一體化進程中，利用反對歐洲一體化進程政黨的政治操作在歐洲議會獲得出頭露面的機會，如此而已。



歐洲議會通過的各項法律在歐洲聯盟成員內部引發爭議。反對歐洲一體化的政黨認為，歐洲議會通過的法律剝奪了歐洲聯盟成員的國家主權，損害了歐洲聯盟成員公民的基本權利，因此，歐洲議會應當有所收斂。那些大腹便便的歐洲議會議員們，獲得高額薪水和優厚福利待遇之後，不要對歐洲聯盟的成員指手劃腳，不要制定法律或者試圖制定更多的法律，影響歐洲聯盟成員公民的基本生存和發展。



英國之所以舉行公民投票超過半數選民認為應當脫離歐洲聯盟，就是因為歐洲聯盟老態龍鐘，歐洲議會通過的各項法律損害了歐洲中下層居民的利益。英國中下層居民認為離開歐洲聯盟可能是最好的選擇。歐洲聯盟擔心出現多米諾骨牌效應，在英國脫離歐洲聯盟的問題上大動干戈，不僅要求英國繳納高額的“離婚費用”，而且不願讓英國繼續享受歐洲聯盟單一市場的各種便利。正是由於歐洲聯盟對英國施加巨大的壓力，使得英國保守黨政府在脫離歐洲聯盟的問題上左右為難。英國工黨領袖以及英國其他黨派反對保守黨政府提出的脫離歐洲聯盟的協議，歐洲聯盟與英國保守黨政府達成的協議在英國議會下院遲遲得不到批准，英國保守黨首相最終不得不宣布辭去首相職務。英國脫離歐洲聯盟的艱難過程讓更多歐洲聯盟國家公民意識的，歐洲聯盟不是一個保護公民權利的機構，而是一個損害歐洲聯盟成員公民權利的機構。



各國政府出於“政治正確”，認為歐洲一體化進程很有必要，強大的歐洲聯盟可以成為多極化社會重要組成部分。歐洲聯盟可以團結歐洲聯盟成員共同發出聲音，反對單邊主義和貿易保護主義。可是，只要了解歐洲聯盟的運作方式和歐洲議會選舉的結果人們就會發現，歐洲聯盟內部矛盾重重。歐洲聯盟的決策者選擇的是避重就輕，對於歐洲一體化發展中面臨的重大問題，歐洲聯盟通常採取的是拖延戰術，試圖通過這種方式淡化歐洲聯盟所面臨問題嚴重性。



作為歐洲聯盟的發動機，德國即將更換自己的總理。法國總統雖然是歐洲一體化的堅強支持者，但是，法國總統在國內的支持率越來越低。歐洲議會選舉，法國總統所在的黨派之所以大獲全勝，就是因為法國國內絕大多數政黨反對歐洲一體化步伐加快，法國右翼政黨堅決反對法國成為歐洲聯盟的發動機，法國一些政黨領袖甚至公開主張歐洲聯盟應該早日解散。在這樣的政治大背景下，法國總統所領導的政黨在歐洲議會選舉中獲得勝利究竟有多大的意義可想而知。



歐洲議會以及歐洲聯盟究竟還能走多遠，人們還不得而知。歐洲議會模仿西方國家的議會制度，不斷地強化自己的立法權和監督權。不過，從目前的情況來看，如果各國在推選歐洲議會議員的時候，總是把那些邊緣化的政治人物或者已經沒有任何影響力的政治人物推薦成為歐洲議會的議員，怎麼能夠指望歐洲議會發揮積極作用呢？歐洲議會作為歐洲的養老院可能會長期存在下去，但是，歐洲聯盟的成員是否願意為歐洲議會“買單”，這倒是一個值得觀察和思考的問題。