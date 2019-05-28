陳麗娜：滅韓小組是真且從“中央”到地方

陳麗娜質詢資料。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月28日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室驚傳遭前朝攝影官吳建鴻持鑰匙闖入，宛如美國“水門事件”翻版。中國國民黨高雄市議員陳麗娜今日質詢呼籲，“滅韓小組”的存在是真，且是從“中央”到地方的，尤其滅韓小組的領頭是一位“Q版韓國瑜”，另外還有一位“爆炸頭”也是每兩週都來高雄。



韓國瑜表示，直到今天他才感覺“人外有人、天外有天”，原本以為換了政府後就沒事，但發現很多政策並不能持續推動，我還是會用“愛與包容”去面對。過去市府有很多“積非成是”的觀念、風氣、符號或感覺被帶著走，大家忘記公務人員應該要對國家、對人民效忠，而不是為“某人或某政治人物”效忠。我的下屬也不需對我效忠，而是要為國家、為人民去服務、去效忠。



韓說，他就職後發現一直有一股力量在扯後腿，至於一些疑似政治打手，或有無監控高雄市長作為，以及身邊隨扈、機要等有沒有被外人收買？我覺得這一些真的可以適可而止，因為真的很噁心。



陳麗娜表示，韓國瑜是否還要堅持愛與包容？陳呼籲高雄市警察局局長李永癸現在要注意“吳建鴻”的人身安全，因為包括前朝（前高雄市秘書處長陳瓊華）已經跳出來切割，指這名攝影過去因行為舉止不當、工作表現不佳，多次告誡後因不適任而解除任務支援，調回養工處。但我查了吳過去的考績，連續多年都是80幾分啊！



陳麗娜嚴厲表示，發生這件事情後，我們真的擔心高雄市還有很多局處已被癱瘓，還有重要時刻會爆料給媒體？如果這些內部問題不解決，高雄市亂七八糟，我真的不建議韓市長你6月1日還要去凱道。請韓市長提出解決問題的具體辦法，長篇大論勸導沒用。



韓國瑜表示，其實議會會期結束後，我們會有一波人事調動，範圍包括一、二級官員；其次，會指示政風處所有弊案嚴查嚴辦，因為“愛與包容”不是“窩囊與退縮”，但愛與包容是普世價值，這不能隨便丟掉。至於有些公務人員現在還“抱殘守缺”，或為某些特定政治人物效忠，我們都會調整。



陳麗娜呼籲，這起事件前朝攝影官一共潛入5次，第一次潛入就是在韓國瑜就職高雄市長的當晚。這真是我看過“最誇張”的事情，如果他今天不是偷東西，而是“放東西”，那市長維安就會亮起嚴重紅燈，這起事件高雄市警察局是零分的，當初交接小組也疏忽，呼籲韓國瑜及團隊正視此案。