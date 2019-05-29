社評：綠營吹噓“進步價值”兜售糖衣毒藥

台灣“立法院”17日通過“司法院”釋字第748號解釋施行法”（中評社 資料照） 中評社香港5月29日電（評論員 束沐）日前，隨著台灣首部同性婚姻專法的通過生效，台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化的地區。一時間，該消息登上國際輿論場中央，也成為近期台灣輿論最為火熱的話題，引發大量網民特別是年輕人的關注和廣泛討論。



誠然，同性伴侶關係是人類歷史發展過程中長期存在的一個自然社會現象，背後具有一定的生理與心理邏輯，應該予以尊重。同時，一些國家和地區根據各自情況，對同性關係做出政策與法律層面的規定，也應當予以尊重。如今世界上已有二十餘個當局，全部或部分承認同性婚姻的法律地位，中國香港特區也在去年認可外籍同性伴侶可以“受養人”身份獲得入境居留簽證。



由此可見，對於世界上任何一個地方來說，同婚議題都是一個需要兼顧歷史傳統與社會現況、保障少數權益與尊重大眾民意、凝聚社會共識與消除各界疑慮的嚴肅政治議程。而主導這一法案的蔡英文當局，將其作為任內重點政績四處吹噓，借同婚合法化宣揚所謂“進步價值”，實際上為了拉抬自身選情，背後政治目的明顯。



首先，吹噓“進步價值”掩蓋不了綠營操弄雙重標準，將一個嚴肅的社會議題當做助選工具的政治圖謀。此次同婚專法審議過程中與通過生效後，台灣社會輿論一直有兩個疑慮：第一，去年11月“反同公投”通過，代表了島內七百多萬民意訴求，而此次的同婚專法事實上是以文字遊戲的方式繞過了“反同公投”，一向為公投大開綠燈的民進黨當局，卻技術性地迴避了公投結果，其向來標榜的民主精神何在？第二，此次同婚專法通過後興高采烈、為民進黨敲鑼打鼓的所謂“網絡覺青”們，在過去卻是堅決反對同婚專法的立場，批評為同婚設立專法才是“歧視”。換言之，如今支持專法的和曾經反對專法的是同一批人，這難道不是典型的政治站隊和雙重標準？

