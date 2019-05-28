港對美出口大跌17%　響警號

中評社香港5月28日電／中美貿易戰拖累本港出口。最新4月份本港整體出口和進口貨值，分別下跌2.6%和5.5%，較市場原預期分別升0.1%及跌0.1%為差。這是本港出口連續錄得6個月下跌，其中對美國出口連續5個月下跌，最新的4月份對美出口大跌17%；中國內地出口更錄6連跌，最新的4月份出口跌1.3%。政府發言人表示，出口表現疲弱的情況見於很多亞洲經濟體。香港的短期出口前景仍然頗為不明朗，政府會繼續保持警覺。



香港文匯報報道，據政府統計處昨公佈，繼今年3月份錄得1.2%的按年跌幅後，今年4月份商品整體出口貨值為3，215億元，按年下跌2.6%。同時，繼今年3月份錄得0.1%的按年跌幅後，今年4月份商品進口貨值為3，566億元，按年下跌5.5%。今年4月份錄得有形貿易逆差351億元，相等於商品進口貨值的9.8%。



按國家或地區分析，今年4月與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌2.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是中國台灣（跌24.4%）、印度（跌15.3%）、日本（跌12.5%）和越南（跌12.4%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦下跌1.3%。另一方面，輸往新加坡和菲律賓的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升32.1%和28.3%。



韓國進口大挫32.5% 台灣跌10%



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌17.0%）和德國（跌4.4%）。同時，輸往英國的整體出口貨值則上升2.3%。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌32.5%）、印度（跌31.7%）、中國台灣（跌10.1%）、馬來西亞（跌6.1%）和美國（跌6%）。來自內地的進口貨值亦下跌1.6%。同時，來自泰國的進口貨值則上升6.6%。



政府發言人表示，受環球經濟表現較為疲弱、中美貿易摩擦及各種外圍不利因素所影響，四月商品出口貨值按年下跌2.6%。近月出口表現疲弱的情況亦見於很多亞洲經濟體。香港的短期出口前景仍然頗為不明朗，很大程度上視乎中美貿易摩擦往後的發展。政府會繼續保持警覺。



事實上，翻查政府統計處數字，發現中美貿易戰自去年11月已開始影響香港輸至中國內地或美國的出口量。由去年11月開始，香港輸至中國內地的出口量打破了以往長升的趨勢，錄得跌5%後至今年4月，連跌6個月，今年3月更錄得10.1%的跌幅。而香港輸至美國的出口亦由去年12月開始連跌5個月，今年2月時更錄得20.5%的跌幅。



貿戰短期難紓緩 環球經濟受累



政府經濟顧問歐錫熊本月中在本港首季本地生產總值（GDP）覆檢記者會上，認為本港出口的往後表現很大程度上視乎中美雙方能否達成貿易協議，假若中美貿易摩擦未能在短期內紓緩，環球經濟將會受到拖累，本港經濟難免會面對較大的下行壓力。政府當日修訂首季GDP增長率，按年輕微增長0.1個百分點，至0.6%，同時維持本港今年GDP增長預測2%至3%。