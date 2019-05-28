中評社香港5月28日電／中美貿易戰對香港經濟的影響廣泛，包括樓市、消費以至經濟增長。星展香港經濟研究部經濟師謝家曦昨於記者會表示，若中美貿易戰進一步升溫，將對香港樓市構成下行壓力。該行預期今年全年樓價升約5%，由於年初至今香港樓價升幅約10%，換言之，現時至年底樓價約有5%的下行空間。



香港文匯報報道，謝家曦認為，香港經濟增長主要受外圍環境影響， 例如中美貿易戰與人民幣貶值都影響內地訪港旅客的消費意慾。此外，若中美貿易戰令股市繼續轉差，或會造成負財富效應，拖累香港的私人消費表現。但去除中美貿易戰的因素，他認為現時香港經濟表現不錯，因目前失業率仍處於低水平。該行預期今年全年香港經濟增長將放緩至2.5%。



人民幣“破7”機會不大



人民幣兌美元匯率方面，星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮表示，隨中美貿易戰持續升溫，人民幣有貶值壓力，不過他相信內地有一系列措施維持人民幣匯價穩定，故短期內相信人民幣兌美元會維持在6.9附近水平。至於日後會否“破7”，他認為這需視乎中美貿易關係會否進一步惡化，因“破7”無論在政治或經濟上都是相當敏感的議題。



不過周洪禮強調，即使日後人民幣“破7”，都只會是在中央容許的情況下進行，而不是在市場操作下令人民幣兌美元匯率於短時間內暴跌，因人行可以透過人民幣兌美元中間價、調節逆周期因子與外匯風險準備金率等方式管控人民幣匯率。



港匯方面，謝家曦認為雖然近日港匯持續偏弱，但現時香港銀行體系結餘（約542億港元）仍遠高於金融海嘯前接近零的水平，而且香港有約10，000億元外匯基金票據提供緩衝，一旦出現走資的情況，可將票據轉變為銀行結餘，再加上現時美聯儲傾向維持利率不變，故他不認為現時香港聯繫匯率7.75至7.85的波動區間有需要擴闊。



內地料放水支撐經濟



談及內地經濟增長，周洪禮指美國向餘下約3，000億美元的中國貨徵稅的機會相當高，由於受中美貿易戰影響，故他預計今年內地GDP增幅將放緩至6.2%。為促進經濟增長，預料中央有機會推動更多基建項目發展，而人行今年餘下時間或再有兩次定向降準，每次0.5個百分點。若中美貿易戰情況持續惡化，不能完全排除人行進行減息的可能性。