港股未企穩　騰訊八連跌

中評社香港5月28日電／在中美貿易戰陰霾之下，恒指昨早低開後，早段曾跌248點，跌至27105點的四個月低位，其後內地股市急升，帶動恒指午後短暫倒升，收市仍跌65點，報27288點，國企指數跌42點，報10402點。大市全日成交逾738億元。



香港商報報道，騰訊控股（700）曾低見316.8元的逾四個月低位，收市八連跌收報323.8元，由高位431元累跌25%。個別醫藥股有追捧，中國生物製藥（1177）升6%，是最強勢藍籌股，藥明生物（2269）升4%。電訊相關股個別發展，舜宇光學（2382）偏軟，中興通訊（763）及瑞聲科技（2008）造好。



匯豐私銀料恒指年底見31000點



另外，市場關注監管機構突然接管包商銀行對內地銀行業影響，四大國有商業銀行股價下跌。有分析認為，由於缺乏細節，很難說包商銀行到底出現了什麼問題，但傾向認為這是一個個案，其他銀行目前可能不需要太擔心。



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，今年以來大市的升幅，主要透支對中美貿易談判的樂觀預期，以黃金比率計算，現時已回調至0.618倍水平。若中美雙方再有負面消息，港股有機會繼續尋底，恒指料下試26000至26500點。



匯豐私人銀行發表今年下半年投資展望，預期恒生指數今年底收報31000點，國企指數收報12500點。亞洲區首席市場策略師範卓雲指，有關估算主要是基於企業盈利增長計算出來，仍然低過去年高位。人民幣匯價方面，因中美貿易糾紛未解決，短期內人民幣兌美元匯價料維持偏軟。而基於環球貿易形勢有欠明朗，未來數月美元兌亞洲及新興市場貨幣的匯價有可能會進一步走高。