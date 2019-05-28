羅康瑞料中美貿易持久戰　港應爭取科技人才

中評社香港5月28日電／中美貿易戰持續，香港貿發局主席羅康瑞直言，現在已不單是貿易問題，已升級為強國之爭，極有可能要拉長到數年，甚至超過十年，市場要有心理準備面對中美持久之爭，預計明後年可能會有一場大型經濟危機。離任在即的他寄語，香港要好好把握機會，乘機爭取在美的華裔高科技人才，以及關注內地消費市場商機，重視大灣區的利好政策。



香港商報報道，中美貿易戰已影響到香港經濟，月底即將卸任的羅康瑞和傳媒餐聚時直指，首季香港出口下跌4%，對美國出口的跌幅更加擴大至8%，他警告，這場爭端已經不是貿易這麼簡單，已升級至國家實力的競爭，未來還會有很多情況出現，大家都要做好心理準備，這是一場長期的比試，甚至有可能長達一二十年，直到美國接受和中國平起平坐。



美國對中國的招數已很不理性，羅康瑞表示，除了美國官員明言國人不要用華為手機外，他一位歐洲芯片商朋友本來計劃將公司賣給中國企業，但突然接到美國的通知指，若然交易成功，其公司產品以後別想進入美國市場。他指出，美國雖然有很多人不喜歡總統特朗姆，但卻支持其對華的攻擊，因為美國人已習慣做龍頭大哥的強勢生存方式。



羅康瑞和特朗普有過交往，印象中，特朗普是一個很沒有耐性的人，不能談同一話題超過五分鐘，很多說話講過就忘。他認為，為爭取連任，特朗姆會無所不用，只要有利選票的事都會做，只看短期，不理長期影響，甚至乎製造事端，爭取國人支持，製造強勢政府的需要，為自己拉票。為了做好美國經濟，特朗姆會看緊美股，因此議息結果可能不會加息，反而會減息。



面對現時的亂局，羅康瑞建議投資者小心，皆因現在經濟不好，但資產價格卻高企，存在很不多不合理的地方，預計明後年可能會出現一次類似金融危機的大型經濟風波。中美兩國都會因此受到影響，但他認為中國會恢復得快一點。



羅康瑞直言，對中國中長期經濟很有信心，皆因新一代領導人很有遠見，早有部署，應對中美貿易戰的同時，應該會積極發展本地貿易消費，會有很大的空間和商機，“所以我的投資從來不放在外國，全部放在內地！”他指出，只要中國經濟維持增長，便可以修復很多問題。



香港經濟受中美貿易戰拖累，但羅康瑞卻認為，樓價卻不會有大的影響，皆因香港房屋供應有限，他坦言，現在最擔心的是在內地投資的香港廠商，可能有些會把包裝工序移到其它國家，改變貨品產地，但這畢竟不能在短時間內生效。



不過，有危也有機，羅康瑞臨別寄語指，香港應該在危機中找尋機會，“每次國家有轉變或發展，香港都有一個角色，過去四十年是走出去，現在可能是引入來，一帶一路就是等我們的錢和專業服務，香港要思考怎麼配合！”



羅康瑞指出，現在的局勢下，人民幣短期內不會實現自由兌換，作為最大的人民幣離岸市場，香港應該在人民幣國際化上還可以有更大的作為。同時，美國收緊對華人的政策，一些在美的華人科技人才也可能要離開另覓出路，香港應該想辦法爭取這些科技人才，包括提出一些支持優惠政策，雖然深圳也有良好的科創條件，但香港的環境會令在外國生活習慣的人更加容易適應。



在貿發局四年，羅康瑞表示，做得最多的工作便是為香港拓展一帶一路市場打下良好的基礎，尤其是東盟等國家，已經有了比較成熟的合作機制，但一帶一路沿線還有很多國家，香港應該繼續發掘商機。他又強調，大灣區政策也是香港另一條出路，相信未來利好的政策還會陸續有來，香港要好好把握！