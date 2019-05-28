圓明園特製曾憲梓銅像揭幕

左起：於軍、宋哲、曾憲梓、楊利偉、高志丹、曾智明在圓明園曾憲梓先生銅像揭幕儀式上合影。 中評社香港5月28日電／5月24日，為紀念金利來集團創始人曾憲梓博士為圓明園圍牆復建工程捐資二十五周年，大力弘揚曾憲梓博士的愛國義舉，圓明園特為曾憲梓博士製作半身銅像，並於圓明園三園交界處隆重舉辦雕像揭幕儀式。



香港商報報道，原全國人大常委、金利來集團創辦人曾憲梓，國務院港澳辦副主任宋哲，國家體育總局副局長、中國奧委會副主席高志丹，中國首飛航天員、航天英雄楊利偉，全國政協委員、金利來集團主席曾智明，北京市海淀區區委書記於軍，區委常委、宣傳部部長張勁林，區委常委、區委辦主任高念東，副區長張若冰等領導和來自海內外社會各界人士和學生代表，集聚一堂，共同見證這一神聖莊嚴的時刻。



圓明園佔地350公頃，建築面積近16萬平方米，其間有150餘景，是一座“萬園之園”。歷史上圓明三園內外圍牆總長度約為17000餘延長米，虎皮石質地，三合土地基，牆高約2.8米。經過近百年的掠奪、破壞，原本的圍牆已被毀壞殆盡。如此龐大的園林，想要保護與整修並不是一件容易的事。



1993年3月，曾憲梓博士應邀來到圓明園參觀，當時的圓明園遺址幾乎看不到圍牆，遺址也沒有完全整修。目睹當時的圓明園滄桑遺址，為搶救、保護圓明園遺址，建設遺址公園，曾憲梓博士當即表示為修復圓明園圍牆捐資人民幣800萬元。



時間跨過25年，曾憲梓博士保護圓明園、復建圍牆的往事仍歷歷在目。而在25年後的今天，在同樣的三園交界處，這個故事也將隨曾憲梓博士的銅像落成而更加熠熠生輝。



中華民族的歷史之所以悠久和偉大，愛國主義作為一種精神支柱和精神財富起了至關重要的作用，曾憲梓博士幾十年如一日，自奉甚儉、無私奉獻、回報祖國，拳拳赤子之情，溢於言行。“滴水之恩，當湧泉相報”，曾憲梓博士不忘祖國對他的培育，1992年，捐資港幣一億元，與國家教育部合作設立曾憲梓教育基金，扶助貧困地區教育事業；1993年，為圓明園捐資800萬元，用於修建圓明園圍牆；2003年，宣布捐資港幣一億元設立曾憲梓載人航天基金，獎勵對祖國航天科技事業作出貢獻的專家和航天員；2008年，第29屆奧運會閉幕之際，宣布捐資港幣一億元，設立曾憲梓體育基金。難捨鄉土濃情，秉承科教興國、產業報國精神，在七十年代末就已致力於發展和捐助內地及香港文化教育、體育、醫療與社會公益事業。



圓明園希望通過曾憲梓先生雕像的落成，樹立當今的愛國者形象。面對當今複雜的國際形勢，億萬中華兒女只要秉承愛國主義精神，團結一致、萬眾一心，相信任何困難都阻擋不了中華民族的崛起復興。