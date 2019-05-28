中評現場：蘇嘉全宣布開始投票　藍綠扭打

藍委們將行動圈票處推倒，試圖阻止投票。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月28日電（記者 洪德諭）“立法院”28日召開院會處理“中選會主委”李進勇人事同意權投票。在9點院會開始後，民進黨與國民黨“立委”發生數波激烈衝突，先是綠委靠人數優勢把藍委從主席台架開，開始投票時藍委則破壞圈票處，為了投票一事，藍、綠“立委”再扭打成一團。面對衝突“立法院長”蘇嘉全說，行使同意權是委員的權力，今天投票到下午4點沒有休息繼續投票。



去年九合一大選，因公投過多選務大亂，時任“中選會主委”陳英鈐去年12月請辭獲准，“行政院”提名敗選的民進黨前雲林縣長李進勇接任。李進勇為出任“中選會主委”雖退出民進黨，仍遭國民黨質疑未來會有選務不中立問題，強勢杯葛其出任。但在“立法院”總席次113席之中，民進黨多達68席，國民黨只有34席，綠軍擁有絕對優勢。



9點院會開始，國民黨先是由“立院”黨團總召江啟臣帶頭喊“程序作弊，投票無效”、“退回李進勇”等，在此同時綠委何志偉高舉大字報，但遭藍委賴士葆潑水，接著國民黨“立委”輪流發表講話。



江啟臣表示，在委員會審查李進勇人事案的議事錄，李進勇並未簽到，現在就要送來院會行使同意權，“這不是作弊什麼叫作弊”。“中選會”法制化，第一次有這樣審查行使同意權，若投下去是對台灣最大的恥辱，此例一開後未來什麼都開，對台灣民主傷害很大。



曾銘宗表示，去年11月24日邊投邊開，可以申請金氏世界紀錄，“中選會”在公信力盡失下，竟然還提名曾有偽造文書前科、有民進黨黨籍的人選，過去國民黨執政都提名無黨籍者，對此國民黨絕對無法接受。



9點30分綠委開始進行清場，綠委蔡易餘、何志偉打開議會大門，其他綠委也逐一將在主席的藍委們推開，藍委則高喊“民進黨打人”、“不要臉”，無黨籍陳玉珍還被從主席台抱下來，最終民進黨靠著人數優勢，清空主席台讓院長蘇嘉全在9點50分進場。



蘇嘉全在宣布開始投票後，發生第二波衝突，藍委們破壞搬出的“圈票處”，並高喊“會議無效、院長離開”，蘇嘉全則回擊，行使同意權是委員的權力，坐在桌子上也不像“國會議員”。



在重新把“圈票處”修復後，為了投票與否，國民黨、民進黨再發生衝突，藍委們批蘇嘉全沒有維持秩序，江啟臣還站上桌子與藍委們圍繞在蘇嘉全身旁，要求散會，不料蘇嘉全堅持，說今天投票到下午4點沒有休息繼續投票。