公投重啟核四　獲馬英九江宜樺相挺

馬英九（中）與江宜樺（右二）出席支持“重啟核四公車上路記者會”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月28日電（記者 倪鴻祥）馬英九與前“行政院長”江宜樺今天上午到台電大樓外，力挺去年“以核養綠”公投提案領銜人黃士修、台北市議員羅智強等人舉辦的“重啟核四公車上路記者會”，力挺透過公投重啟核四，並號召民眾支持。



新黨台北市議員侯漢廷、國民黨“立委”參選人林郁方等也到場聲援。羅智強還安排“民主5號”公車到場助陣，下起滂沱大雨，且不時打雷，工作人員雖架起帳篷，記者會仍受到雷雨的影響。



馬英九抵達後，先與羅智強等人上公車聊天，但雨勢愈來愈大，待江宜樺趕到後，一行人下車站在帳篷底下開講，號召民眾一起加入連署重啟核四公投提案。由於雨勢太大，馬、江兩人在記者會結束後隨即離去，沒有接受媒體提問。



黃士修去年領銜提出“以核養綠”公投獲589萬餘票多數通過，民進黨蔡英文政府卻堅持廢核政策，蔡英文4月下旬還參加反核大遊行，黃士修因此再提“您是否同意核四啟封商轉發電？”（重啟核四）公投案。



黃士修除了請馬英九、江宜樺幫亡號召民眾連署，也向6位爭取國民黨2020提名的參選人、高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋及台大政治系教授張亞中表態支持並幫忙爭取連署書，每人約5萬至10萬人的額度。