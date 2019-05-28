全球河流抗生素超標　危及千萬生命

研究顯示多瑙河是歐洲抗生素污染最嚴重的河流 網絡圖片 據英國《衛報》報道：英國學者27日發表的最新研究顯示，全球數百條河流的抗生素含量達到危險級別。非洲和亞洲地區污染程度最高，甚至超過安全標準300倍。



這項結果在芬蘭赫爾辛基的一次學術會議上公開。該研究測試了全球72個國家711條河流的樣本，顯示65%的樣本含有抗生素，其中111個更超過安全水平，包括被認為是歐洲最乾淨河流之一的泰晤士河，以及歐洲第二大河多瑙河。後者採集的樣本中含有七種抗生素，是歐洲污染最嚴重的河流。



研究領導者之一、約克大學環境學家阿里斯泰爾.博克索爾說：“我們可能已讓大部分環境中的抗生素水平高到足以影響抗藥性。”這將導致藥物對人類失效。



聯合國上月表示，抗生素耐藥性細菌的增長造成全球健康危機，到2050年可能導致一千萬人死亡。



低收入國家的河流中抗生素濃度通常較高。在孟加拉國，用於治療陰道感染的甲硝唑超標300倍。在肯尼亞的一些流域，魚類甚至無法生存。研究團隊目前正在計劃評估抗生素污染對野生動物生存環境的影響。



埃克塞特大學微生物生態學家威廉.加澤教授稱，低程度的抗生素污染也會推動抗藥性的進化，並增加抗藥性基因轉移到人類病原體的可能性。（來源：大公報）