貴州：發揮派駐優勢　將監督抓在日常嚴在經常

中評社北京5月28日電／“這次檢查發現的問題，背後反映出單位存在自身監督檢查不到位、財務審核把關不嚴格、內部管理機制不健全等問題，要盡快完善內控管理制度，加強監督檢查，規範工作……”近日，貴州省長順縣紀委監委第三紀檢監察組在對綜合監督單位開展日常監督檢查中發現，縣供銷社存在公款購買發放紀念品，將展銷會購買的土特產用於接待等問題，第三紀檢監察組在對供銷社主要領導進行約談的同時，現場組織召開警示教育會，要求該單位全體黨員幹部要認真開展自查自糾，舉一反三，嚴防‘四風’問題反彈回潮。



這是貴州積極探索派駐監督全覆蓋，切實履行監督第一職責，提升監督質效的生動事例。



去年以來，貴州深入貫徹落實黨中央深化派駐機構改革作出的總體部署，分類施策推進派駐機構體制機制創新。省紀委監委健全完善“室管地區、組管單位，室主協調、組助實施”的協作運行機制，建立由省紀委監委統一領導、監督檢查室綜合協調、省直派駐機構全面參與的工作機制，同時推動省級派駐機構改革，將省級層面派駐機構數從35家減少為24家，並統一用數字編號來命名對應的派駐紀檢監察組，進一步強化“派”的權威。今年以來，貴州省直派駐機構全年立案111件，結案120件，處分118人，同比增長70.8%、106.9%、103.4%。



“專題研究部署扶貧工作不夠、主要領導到點檢查調研次數不夠、選派的駐村幹部履職不力，擅自撤離幫扶點……”5月13日，省紀委監委派駐第二十四紀檢監察組召開集體約談會，對8家在脫貧攻堅工作中履職不力的省管國有企業主要負責人進行約談，要求省管企業進一步提高政治站位，貫徹落實好中央、省委關於脫貧攻堅的各項決策部署，結合自身問題扎實抓好整改。



“改革後，進一步明確了派駐紀檢監察組與被監督單位監督與被監督的關係。”省紀委監委派駐第二十四紀檢監察組負責同志說，通過發揮派駐紀檢監察組近距離、全天候、常態化的特點和優勢，把監督寓於被監督單位日常工作，開展經常性談心談話、做思想政治工作，抓早抓小、防微杜漸，使咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態，督促幹部習慣在受監督和約束的環境中工作生活。

