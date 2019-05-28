浙江：對巡視整改情況回訪檢查　向省委報告

中評社北京5月28日電／近日，浙江省啟動對十四屆省委第四輪巡視整改情況回訪檢查。據了解，第四輪巡視共巡視黨組織21家，本次回訪檢查將對湖州市、紹興市等10個地區（單位）黨組織落實巡視整改情況進行實地了解，對其他11個地區（單位）黨組織採取自查形式進行持續跟蹤。



浙江省委巡視辦負責人介紹，十四屆省委巡視以來，每一輪巡視整改告一段落後，都按一定比例開展回訪檢查。從前三輪回訪檢查情況看，巡視整改無疑是一個系統工程，不僅要強化內生動力，還要加大外部推力，才能真正淨化被巡視黨組織的政治生態。



“誰巡視、誰回訪”。本輪巡視整改回訪檢查的主體力量由省委巡視組人員組成，每個回訪檢查組均由一名巡視組副組長帶隊，旨在充分發揮巡視組前期情況熟悉、問題掌握清楚的優勢，通過聽、談、查、訪、析等方式開展工作，切實提升回訪檢查的精准性。



巡視整改的主體責任在被巡視黨組織，黨委（黨組）書記是第一責任人。之前，省委巡視辦已組織對21家被巡視黨組織巡視整改報告質量進行了總體評估，並綜合紀檢監察機關政治生態分析報告和組織部門意見等量身定制了本次回訪檢查工作方案，使回訪檢查更加聚焦明責壓責，更加聚焦真改實改。



回訪檢查情況將向省委報告，並按省委要求抄送紀檢監察機關和組織部門，通過紀檢監察機關和組織部門持續跟蹤督辦，推動形成銜接有序、互為補充、協調一致的整改監督全鏈條，切實提升巡視整改監督的長效性。同時，對敷衍整改、整改不力、拒不整改的，將依紀依規嚴肅問責。



“在兩輪巡視間隙定期組織巡視整改回訪檢查，已經成為省委抓巡視整改工作的一項‘標配’動作，強烈釋放了省委一抓到底的堅定決心，倒逼被巡視黨組織把巡視反饋意見真正整改落實到位，有效解決了虛假整改、敷衍整改和‘一次性’整改等問題。”浙江省委巡視辦負責人說。（浙江省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站