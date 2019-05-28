三任養老保險股長何以＂前腐後繼＂

中評社北京5月28日電／東寧市，位於黑龍江省牡丹江市東南部，是一個山清水秀、氣候溫和、土質肥沃、物阜民豐的魚米之鄉，素有黑龍江省“小江南”之稱。然而時下，東寧市人力資源和社會保障局養老保險股三任股長相繼被查處，在當地引起了不小的震動。



事情要從2017年5月說起。接到群眾舉報後，東寧市紀委對市勞動保障監察局科員柏艶有關問題進行審查調查，發現柏艶在為他人謀取不正當利益過程中充當中間人，向市人力資源和社會保障局原退管辦主任姜青林和時任退管辦（現更名為養老保險股）主任牟艶輸送好處費。隨後，市紀委對姜青林和牟艶的有關問題進行了核查，調查結果令人唏噓不已。



在姜青林任市人力資源和社會保障局退休管理辦公室主任期間，在收受4萬元的好處費後，姜青林使高安煤礦礦工楊某在本不符合特殊工種提前退休的情況下提前退休；也是在收受了4萬元的好處費後，姜青林又使陳某在不符合特殊工種提前退休的情況下如願以償退休；同樣還是4萬元的好處費，姜青林在明知李某、王某、劉某、張某等4人均是農業戶口，不是企業職工不具備條件的情況下，還是為他們辦理了集體企業退休人員基本養老保險。牟艶則在先後擔任市人力資源和社會保障局退休管理辦公室科員、養老保險股股長期間，利用職務之便，通過製作假檔案、修改工齡、違規審批等手段為不符合條件的8人辦理了企業職工退休手續，收受他人所送好處費6.2萬元。



隨著調查的深入，姜青林的前任趙舉田的違紀問題也浮出了水面。趙舉田在擔任東寧縣社保局科員負責退管股企業職工退休審批工作期間，工作失職瀆職，在劉某等12人均沒有特殊工種相關材料的情況下，陸續為他們違規辦理了特殊工種提前退休，導致12人少交養老費和提前領取養老金，給國家造成損失合計14.93萬元。



“姜青林擔任退管辦主任11年，牟艶負責退管辦審批工作長達15年。”東寧市紀委相關人員介紹，他們同一崗位任職多年，對其中審批管理上的漏洞完全了然於心，收受好處費後，為沒有檔案的人偽造檔案並審批通過，使其多開退休金；隨意變更出生日期等個人基本情況，可以使其少繳保費或為其提前辦理退休手續領取退休金。例如，牟艶在收錢辦事的過程中，有著自己的辦法。她常常用事先就蓋好章的空白職工檔案製作全套檔案，若一時沒有空白的企業正式職工檔案，竟然能隨意偽造東寧縣某廠合同或企業合同制工人檔案，使本來沒有工人檔案的人，搖身變成了月月都有退休金的“企業職工”。而就是這樣漏洞百出的虛假檔案，居然也只由牟艶一人審核通過即可報給上級。



姜青林、牟艶、趙舉田三人作為最基層的普通工作人員，雖然職級很低，但卻承擔著審批退休養老手續的重要職責。“送錢送物亂審批，沒送錢物不審批”成了這些人用權斂財的“潛規則”。少則收受5千元、1萬元，多則2萬元、4萬元不等，1998年至2016年的十幾年間，東寧市人力資源和社會保障局養老保險股的這3位負責人，共為30餘人違規辦理了企業職工退休手續，涉案金額高達25.7萬元，給國家造成損失合計14.93萬元。



2017年8月，東寧市紀委給予姜青林開除黨籍、開除公職處分。2017年8月，東寧市監察局給予牟艶開除公職處分。2018年12月13日，東寧市紀委監委給予趙舉田黨內嚴重警告、降低退休費待遇處分。



姜青林在懺悔錄中這樣寫道：“反思我走上違紀違法道路的原因，是我的理想信念動搖，喪失了作為一名黨員的根本；我私欲膨脹，貪圖錢財，沒有守住底線，辜負了組織對我的期望和教導……”同樣懺悔的牟艶說：“我利用職務之便收受他人財物並為他們謀取利益，心情無比悔恨，深入分析原因，歸根結底是放鬆了對自身的要求，才出了這麼大的問題……”



牡丹江市委常委、市紀委書記、市監委主任張長虹表示，“蠅貪”雖小，危害卻大，群眾身邊的“微腐敗”直接損害的是老百姓的切身利益，啃食的是人民群眾的獲得感，揮霍的是人民群眾對黨的信任。牡丹江市紀委監委將向群眾身邊不正之風和腐敗問題持續亮劍，切實維護群眾自身利益，讓人民群眾有更多更直接的幸福感和安全感。（中央紀委國家監委網站）



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