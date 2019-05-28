王金平沒規劃大活動　提醒注意韓61人數

王金平。（中評社 張嘉文攝） 王金平接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日將北上參加韓粉的府前凱道誓師大會，主辦方喊出要號召10萬人響應。爭取國民黨2020大選提名的前“立法院長”王金平今天受訪時表示，他沒有規劃大型造勢活動，6月23日會在雲林辦一場活動，大概會有8千人，那就是最大的，其他全台各地都有之友會成立，希望能擴散出去，讓大家知道他積極在參選，能幫忙助選。



王金平今天沒有公開行程，但幕僚安排他早上在其“立法院”鎮江街辦公室接受媒體聯訪，王針對韓國瑜6月1日的活動做出以上表述。



王金平提到，選舉各方面的努力都是可能的，有私底下拜訪有公開造勢，各種團體一起來幫忙，什麼樣式都有，不必太在乎，能夠有這麼好的聲勢，值得跟他（指韓國瑜）恭喜。



王金平說，他6月23日會在雲林辦一場活動，目前規劃會有8千人，包括宗教界、水利會、部分農會和一般團體等，活動都是在室內，室外我們顧慮到天氣問題。



至於有人認為，韓國瑜6月1日的活動如果能有10萬人到場，那國民黨這場初選韓勝出的機會非常大，這場活動的人數是指標？



王金平說，每個人有每個人估票的做法跟看法，他再多講好像會被多做文章，還是不講為宜。



但王金平補充說，2004年4月13日，連戰和宋楚瑜沒有選上時的抗議活動，當時整個凱道滿滿都是人，還擠到重陽路、公園路、懷寧街、中正紀念堂、中山南路兩邊，景福門兩側都人滿滿的，也延伸到信義路、仁愛路，這樣警方估計大概13萬人。所以人要擠滿滿的，溢出去才有13萬人，所以大家參考一下那畫面就好。