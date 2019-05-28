水門事件驚人！韓：陳其邁應交辦嚴查

韓國瑜受訪談高雄版“水門事件”。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月28日電（記者 高易伸）針對高雄版“水門事件”，民進黨“行政院副院長”陳其邁質疑國民黨高雄市長韓國瑜的指控要有證據。韓國瑜28日受訪回應，陳其邁身為“行政院副院長”，應主動交辦“法務部”嚴查，不要有過多政治聯想，大家都是公職人員。



韓國瑜也鄭重聲明，此刻開始會更注意相關安全防範，若再有機密公文、會議紀錄外洩，會追究相關人員法律責任。



高雄市爆發陳菊市府時代的攝影官吳建鴻持市長室鑰匙深夜潛入韓國瑜辦公室多達5次，動機不明，被形容為高雄版“水門事件”。



韓國瑜表示，目前就了解這位吳先生闖入，我們資料外洩、各種計劃、市政會議開完會後記錄就流出去？被黑、被打，我們已經很長一段時間在懷疑。



韓國瑜也強調，現在開始高市府會更重視資安，呼籲團隊各局處在安全上防範小心，極機密會議文件若外流，相關人員將負法律責任。



韓國瑜說，自己確實接到很多人警告，只是不願去表白，如果政黨輪替就要淪為被監控的對象，這完全是違反民主及法治的。媒體問，韓把辦公室從四維搬到鳳山，以及選擇不入住官邸，是否跟此事有關？韓說，有多重考量。



韓國瑜坦承，自己確實接到很多人警告，只是不願意去表白，包括類似安裝監聽器，有人監視他的一舉一動，這種感覺是很不舒服的。高雄市是“直轄市長”，如果只因政黨輪替就淪為被監控對象，這是完全違反民主、違反法治的，另外辦公室搬到鳳山還有另一考量，就是城鄉差距不能愈來愈擴大，有很多“多重”考量。他也呼籲，市政府團隊要緊密團結，要為國家效忠、為人民服務，這個精神要堅定不移。

