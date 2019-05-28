富權：國民黨初選起跑韓國瑜搶先造勢挽狂瀾

中評社香港5月28日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，中國國民黨副主席兼秘書長曾永權昨日在國民黨中央黨部一樓正式張貼《中國國民黨第二十届第三次全國代表大會公告》，宣布本次“全代會”於七月二十八日在新北市板橋體育館舉行，大會議程包括通過中國國民黨二零二零年“總統”大選提名人選，並將與國民黨所提名的“立委”候選人舉行聯合造勢。曾永權在張貼“公告”後向現場媒體表示，“全代會”將邀請歷任黨主席出席與會，目前籌備工作都相當順利。



由此，國民黨“總統”初選正式起跑。根據五月十五日召開的國民黨中常會通過的《“總統”候選人提名特別辦法》及《提名作業要點》，國民黨中央將於六月十日聯繫所有可能參選人，向其說明初選規則、時程與選務費用（新台幣五百萬元），並在當日公佈納入初選者名單；六月二十三日至七月四日舉辦三場國政電視說明會，七月五日至十五日進行民調。七月十六日公佈民調結果，七月十七日中常會核備提名名單，七月二十八日“全代會”通過提名人選。



《“總統”候選人提名特別辦法》有三大重點。其一，此次國民黨將采全民調決定提名名單，不辦理黨員投票，民調將委托五家民調機構執行，且每家完成的有效樣本數不得低於三千個，藉此降低測量誤差。其二，黨中央將成立“中央提名協調小組”依選情評估徵詢黨員參選意願，包括主動及被動推薦，以廣邀請最具勝選實力的黨員參加初選。其三，被徵詢參加初選的黨員，不受《國民黨公職人員選舉提名辦法》中，需要回復黨籍滿四個月才能申請提名的規定。



因而可以說，上述《“總統”候選人提名特別辦法》中的第二條，是為高雄市長韓國瑜“度身定做”，以為其受感就任高雄市長之困而“解套”，俾其能以“被動參與”的方式參與初選；而第三條則是為郭台銘回復黨籍未滿四個月，受限於《國民黨公職人員選舉提名辦法》不能申請提名而解套，也是“度身定做”。國民黨中央採取這兩個靈活方式，使得最有希望勝選的韓國瑜、郭台銘都能解除自身的困擾，投入黨內初選，符合黨中央和廣大黨員“以勝選為最大考量”的目標及意願，當然也是為陷於“瑜亮情結”的韓國瑜、郭台銘兩人創造公平公正的參選環境和條件。



在民調作業方面，依照國民黨中常會通過的《提名作業要點》，民調將采百分之八十五的政黨對比式民調，加上百分之十五的黨內互比試民調，而且民調將以戶中抽樣，也就是不採納手機民調。政黨對比的對手人選是蔡英文或賴清德，至於是否加入柯文哲，將由國民黨成立的民意調查執行小組擬定。另外，由於是採用全民調，因而將不會採取“排綠”的方式，亦即在對比式民調中不會刻意排除綠營支持者。