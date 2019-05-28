新興市場恐慌　走資11個月最多

中評社香港5月28日電／美股休市，港股昨繼續反覆下跌，恒指最多跌過248點，見4個月低位，但A股造好，一度帶動港股倒升，最終收報27，288點，跌65點，成交維持只有720億元，反映投資者審慎。MSCI指數加重A股比重今日生效，“股王”騰訊（0700）權重將被攤薄，股價連跌第8日，是拖低大市的主要因素之一。此外，內地包商銀行被接管，中小內銀股沽壓較大。



香港文匯報報道，雖然A股急升1.4%，但美銀美林的報告顯示，截至上周三的一周，新興市場的股市錄得39億美元的淨流出，為去年6月以來最多，資金入市態度審慎，交投繼續低迷。



騰訊8連跌 料港股續牛皮



匯盈資產管理董事總經理連敬涵表示，特朗普近日發表的言論，令人對中美貿易戰有憧憬，由於中美元首將於6月出席於日本舉行的G20峰會，料特朗普會與國家主席習近平會面，也使各地股市近日似乎有喘息的機會，惟受眾多不明朗因素影響，除非中美貿易戰有緩解跡象，否則仍會繼續尋底。他料本星期大市還會繼續牛皮，在27，000點關有支持，短期內未必跌穿這關口，若有利好消息，恒指或可上試28，000點關口。



騰訊連跌第8日，昨再跌0.3%報323.8元，8個交易日累挫達13.8%，但個股的沽空比率只有8.8%，隨時有挾淡友機會。