抗藥惡菌個案倍增　隱形帶菌者高危

中評社香港5月28日電／可致尿道發炎、發燒等的抗藥惡菌“產碳青黴烯酶腸道桿菌（CPE）”（圓圖）個案上升，醫管局去年錄得972宗，較前年急增逾一倍，更是八年來新高。值得留意的是，該菌經接觸排洩物，透過社區傳播，惟九成人帶有CPE因無病徵，而成為隱形帶菌者，如不及時篩查隱形帶菌者，他們誤用抗生素藥治療，或會令CPE惡菌“再進化”，結果，現有效抗生素亦無效。



大公報報道，醫管局總感染控制主任賴偉文昨解釋，個案飆升與篩查有關，去年經篩查出來的患者，佔整體的91%。該菌常見於生肉，市民進食未熟的肉類食物或受感染，或如廁後無徹底洗手便接觸食物，便有機會受到感染。此外，數據顯示，外來傳入個案屬歷年最低，僅佔16%，當中以內地最多，有124宗，其次為印度及菲律賓。



篩查有助預防傳播



他表示，多數帶菌者都沒有病徵，去年有88人受感染。醫院會為入院的高風險病人進行篩查，例如過去一年曾在香港以外地區住院，及已知的帶菌者或接觸者。若他們篩查為帶菌者，則無論有否病徵，均須送到單獨病房隔離，以免出現交叉感染。若病人出現高燒、敗血症、炎症等情況，可獲處方抗生素藥“多黏菌素（Colistin）”，直至體內無CPE為止。



他指出，篩查有助找出帶菌者，及進行預防措施，但檢測需時三至四日，故此，七個醫院聯網於去年第四季，引進新化驗技術，將檢驗時間縮至半小時至一小時，有助加快找出及隔離帶菌者，他強調，要對症下藥，否則，免服抗生素會影響療程。