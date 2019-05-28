蔡英文電腦展快閃致詞　柯文哲缺席

蔡英文出席電腦展並致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電(記者 黃筱筠)蔡英文今天出席“2019台北國際電腦展”開幕典禮，美方最近態度力挺蔡英文，這場開幕典禮美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑也親自出席致詞，而台北市長柯文哲則改派副市長鄧家基與會。



蔡英文出席電腦展只有開幕致詞就離開，並未接受訪問，媒體在她離開前喊話對於明天民進黨中執會是否有信心，她也沒有回應。



蔡英文致詞表示，全球資通訊產業界一定會拭目以待今年電腦展，今年展出聚焦AI、5G等議題，創新設計獎還有許多得獎者研發的產品，這在前幾年聽起來還是科幻小說一樣，難以想像。



她表示，台灣是全球科技鏈最重要的環節之一，去年出口達到1570億美元，歸功於資通訊產業的創新，現在海外台商回流數也創下新高，資通訊廠商正是回流最多的產業。



她表示，一流的基礎設施、堅實的智慧財產權，讓這些企業了解台灣是未來投資的最佳選擇，她也會繼續推動亞洲矽谷計劃，促進台灣未來的數位發展，讓創新者更容易取得資源，讓產品行銷到世界各地。



開幕典禮還有“政務委員”龔明鑫、“經濟部長”沈榮津、外貿協會董事長黃志芳、台北電腦公會理事長童子賢出席。