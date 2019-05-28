中評鏡頭：洪門與河北合辦冀台武術交流會　　

2019河北文化寶島行冀台武術交流會。（中評社） 中評社高雄5月28日電（記者 高易伸）2019河北文化寶島行冀台武術交流會昨晚在高雄漢神飯店盛大展開，兩岸武術界高手與世界冠軍交流與展現武技，一流的演出，攝人的“武姿”，令人讚嘆。河北省體育局武術運動管理中心副主任韓艷麗表示，武術是兩岸同胞的共同財富，武術傳承了五千年的歷史，而河北省是武術發祥地，滄州是武術之鄉，培養了無數全國冠軍，以及亞錦賽、世錦賽冠軍，過去多年來，透過洪門的安排，兩岸武術快速交流，全球洪門聯盟做出了重大的貢獻，在此表達衷心感謝。



活動由河北省冀台經濟文化交流協會、河北省武術協會、中華全球洪門聯盟共同主辦，中華洪門武術聯盟、高雄市海峽兩岸太極拳交流協會承辦，目的在持續交流兩岸的武術，增進情感，同時精進武技。



全球洪門聯盟總會長劉會進表示，歡迎對岸河北省體育局武術運動管理中心、運動技術學校等武術界的好朋友來台交流，同時感謝高雄市海洋兩岸太極拳交流協會理事長黃文佑在3年前成立冀台武術交流會活動。他強調，透過兩岸的武術交流，增進武術界的友誼，而世界武術在中國。中國武術在河北，無庸置疑。



劉會進表示，3年前河北武術界來到高雄洪門忠義堂表演，當時他就非常震撼，河北武藝頂呱呱，絕對是第一流的武術精華，中國武術在河北，實至名歸。



這次第3屆冀台武術交流會，將於29日在台北劍潭有一場觀摩會，劉會進歡迎台灣武術界踴躍到場觀摩學習，期盼兩岸武術交流，增進民間友誼，同時促進兩岸和平和諧發展。



劉會進指出，洪門成立之初，即是推翻滿清，所以每個洪門人都須習武，包括詠春、少林及太極拳，20年前就從高雄開始，打下基礎後並將觸角延伸至港澳、東南亞與大陸，他再次歡迎河北優秀的武術選手來高雄交流，同時預祝冀台武術交流會圓滿成功。



國民黨主委莊啟旺則肯定中華全球洪門聯盟總會長劉會進在兩岸文化、武術、學術交流出錢出力，盡心盡力，令人敬佩。“好東西要與好朋友分享”也希望這些交流，能成為兩岸和平的基礎。



此次前來交流的大陸人員，包括河北省體育局武術運動管理中心副主任韓豔麗、河北省體育局運動技術學校黨委書記、校長高東勳、河北省體育局運動技術學校教師韓嬋、河北省人民政府台灣事務辦公室李鵬等數十人。