柯諷蔡：支持度4成就沒事了　怎搞成這樣

柯文哲受訪談2020選舉。(中評社 鄭羿菲攝) 媒體採訪柯文哲。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）針對2020大選，無黨籍台北市長柯文哲始終未鬆口，柯文哲28日受訪時表示，“總統”支持度只要40%就什麼事都沒了，正常國家競選連任都很少輸掉，怎麼搞成這樣？他也細數說，他一生都在創造奇蹟，2014年九合一選舉是奇蹟，一日雙塔是奇蹟，世大運也是奇蹟，2018九合一選舉在兩黨夾殺下沒死還是奇蹟，對他來講就是盡量。



柯文哲28日接受媒體訪問時，被問到為何宣布要不要參選2020的時程從六月延後到八月？柯文哲表示，這應該專訪再來說明，但很多他心中的想法也不能拿出來講，講真的，這不是正常國家該有的現象，如果現任“總統”做得很好，其實也不用做得很好，支持度只要有40%就什麼事情都沒有了，在正常國家競選連任的都很少輸掉，怎麼搞成這樣？



柯文哲略為無奈地說，他就繼續看下去，看看哪些人的表現能不能說服他，即使是他們來幹，也沒有比我們差，那何必我們自己去，他常常在想台灣這樣搞下去⋯⋯。



柯文哲也指出，“總統”選舉還是有一定的時間表，2018自己的選舉經驗真的只花15天在選舉，開票完隔天就在市府開會舉辦雙城論壇，而這樣也讓選舉對台北市政的干擾很少，整個市政的推動好像無縫接軌。他觀察其他縣市，選舉後換了人就好像蛇在蛻皮，震動很大，整個政府也停擺很久，很多地方政府停擺了大概半年。



媒體追問選2020請假15天怎麼夠全台跑透透拉票？柯文哲頗有信心地細數說，反正他一生都在創造奇蹟，2014年九合一選舉是奇蹟，一日雙塔是奇蹟，世大運也是奇蹟，2018九合一選舉在兩黨夾殺下沒死還是奇蹟，所以有時候⋯⋯每次奇蹟沒有保證下次的奇蹟會成功，對他來講就是盡量。