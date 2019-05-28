馬英九批評蔡　無視“以核養綠”公投民意

馬英九批評蔡英文對“以核養綠”公投的民意視若無睹。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月28日電（記者 倪鴻祥）馬英九與前“行政院長”江宜樺今天上午到台電大樓外，出席支持去年“以核養綠”公投提案領銜人黃士修、台北市議員羅智強等人舉辦的“重啟核四公車上路記者會”，馬英九批評蔡英文對去年589萬通過“以核養綠”公投的民意視若無睹，賤踏民意。



馬英九與江宜樺、台北市議員羅智強、侯漢廷、黃士修、國民黨“立委”參選人林郁方等人上午在羅斯福路台電大樓外舉行重啟核四記者會，但天公不作美，下起滂沱大雨，並不時打雷，但馬英九砲轟蔡英文的火力不減。



馬英九表示，“以核養綠”公投好不容易獲得同意票589萬票、以6:4的比例獲得通過，照理不應違反民意繼續推“2025非核家園”，因為“2025非核家園” 已被人民否定，但蔡政府完全視若無睹，踐踏民意，調整能源政策上根本是“換湯不換藥”。



馬英九指出，尤其蔡英文4月27日參加反核大遊行，只有2千多人參加，代表蔡英文公然反對民意、踐踏民意，這叫謙卑、進步的理念嗎？她怎好意思做違反民意的事？



馬英九強調，他支持重啟核四，主要原因是沒有核電，台灣會缺電，且核廢料處理已能再處理、再利用，已經不危險，核能安全與廢料處理已不是問題，何況連工業總會都建議要有核能，台商回台投資，擔心的也是缺電問題，因此希望民眾參與連署重啟核四公投。



江宜樺表示，蔡英文政府推“2025非核家園”曾作出三項保證，一是廢核不會缺電，二是廢核不會提高電價，三是不會讓人民在核電與空污之間做選擇，但三項保證已經全部跳票，大家應正視已蓋好、且通過檢查的核四電廠，當年民進黨發動攻勢阻止核四廠運轉，讓馬政府決定暫時封存，但沒有廢棄，如今愈來愈多民眾已了解缺電危機，支持核能，因此希望大家讓核四運轉，支持重啟核四公投。