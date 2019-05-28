包頭市人大常委會原黨組書記蘇譽接受審查調查

中評社北京5月28日電／據內蒙古自治區紀委監委消息：內蒙古自治區包頭市人大常委會原黨組書記、主任蘇譽涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



蘇譽簡歷



蘇譽，男，漢族，1956年8月出生，內蒙古臨河人，碩士研究生學歷，1974年8月參加工作，1976年3月加入中國共產黨。



1974年8月至1976年11月，巴彥淖爾盟臨河縣蘭圖克鄉下鄉知青；



1976年11月至1978年3月，巴彥淖爾盟臨河縣公安局交通民警；



1978年3月至1982年1月，內蒙古大學漢語言文學系學習；



1982年1月至1985年1月，內蒙古自治區人事局、勞動人事廳幹事；



1985年1月至1991年5月，內蒙古自治區科技幹部局辦公室秘書、副主任；



1991年5月至1995年8月，內蒙古自治區勞動人事廳、人事廳調配處副處長；



1995年8月至1996年5月，內蒙古自治區人事廳機關事務中心主任；



1996年5月至1998年2月，包頭市郊區區委常委、副區長；



1998年2月至2000年10月，包頭市石拐區委副書記、政府區長；



2000年10月至2003年1月，包頭市石拐區委書記、區人武部黨委第一書記；



2003年1月至2004年12月，包頭市委組織部副部長；



2004年12月至2010年9月，包頭市委常委、組織部部長；



2010年9月至2011年8月，包頭市委副書記；



2011年8月至2012年12月，包頭市委副書記、政法委書記；



2012年12月至2013年6月，包頭市委副書記、政法委書記，市人大常委會黨組書記、主任；



2013年6月至2016年11月，包頭市人大常委會黨組書記、主任；



2016年11月至2017年2月，包頭市人大常委會黨組副書記、主任；



2017年2月至2017年12月，包頭市人大常委會正廳級幹部；



2017年12月，退休。（內蒙古自治區紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站