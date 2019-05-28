柯赴雄中演講韓團隊施壓？韓國瑜：絕無此事

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月28日電（記者 高易伸）有週刊報道，無黨籍台北市長柯文哲日前赴高雄中學演講時，校方竟接到來自高雄市教育局的關切電話，甚至擋下雄中校長出席替柯文哲背書，使得柯跟中國國民黨高雄市長韓國瑜競逐2020大選白熱化。對此韓國瑜強調，經交叉查證絕對無此事。



韓國瑜說，歡迎柯文哲市長來高雄聽聽南部人的聲音，做這小動作絕對不是韓國瑜或新團隊的個性。請柯市長一定要相信，至於其他有志參選的人也歡迎多來高雄走走，南部人的聲音一定要讓下一屆“總統”候選人聽到。



此外，高雄中學也發出聲明澄清，“鏡周刊”報道台北市長柯文哲赴該校演講一事，相關報道內容混淆視聽，完全與事實不符。該演講係民間單位“華康(產後護理之家)機構”主辦，向學校租借場地。教育局並無介入此事，也沒有以電話向學校要求因應作為。



另外有媒體詢問6月1日韓國瑜出席台北“總統府”前凱達格蘭大道造勢活動現在傳出有“800元出席費”可拿一事？



對此，韓國瑜強調，完全不知道，這活動完全是自發性的，我接到幾十個團體一直不停地聯絡，且他們非常擔憂“中華民國”前途及台灣未來。透過幾個朋友跟我聯絡，我是被動地參加。



韓再次呼籲所有請客吃飯、花錢動員通通不要，我們就是自發性的、最純真的，真正熱愛“中華民國”這一批好朋友們來凱道，大家一起分享，聽聽我的報告，感受一下還有不同人的論述，一切都是自發性、最單純的一面比什麼都重要。對於收費事情一來我不知道，二來真的不要有請客吃飯等等。



至於死忠韓粉比例似乎比柯粉還高3倍？



韓說，謝謝大家支持，我們感謝大家，該做的事繼續做、該說的話也會繼續說。



另外高雄中學也發出聲明，回應“鏡周刊”報道台北市長柯文哲赴校租借場地演講一事，強調相關報道內容混淆視聽，完全與事實不符，澄清回應如下：



一、此次演講係民間單位“華康(產後護理之家)機構”主辦，並於108年（2019年)4月26日依本校場地借用辦法提出申請付費借用，每一時段2小時計算(場地、冷氣、照明等費用共4,625元)，本場演講辦理時間為2019年5月17日17:30-19:00。



二、有關“鏡周刊”報道學校受到教育局電話關切一事，學校強調完全不符事實，嚴重混淆視聽，教育局並無介入此事，也沒有以電話向學校要求因應作為，故學校秉持社區資源共享原則，當天係依照場地借用標準作業流程開放場地借用，對此報道甚感遺憾。



三、當天演講時段，為下班時間，學校依例提供必要場地管理人力。



四、學校重申本於教育中立，相關行政作為均依法行政。