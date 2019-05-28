被韓卡？柯文哲：明朝東廠殺人也非皇帝下令

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）針對外傳高雄市政府致電高雄中學“卡柯”事件，無黨籍台北市長柯文哲28日受訪時表示，他曾交代北市府官員“不必服務政治、不必服務政黨，更不用服務市長”，但台灣政黨壁壘分明，他不會認為是中國國民黨高雄市長韓國瑜在卡他，就好像明朝東廠殺一堆人，也不是皇帝下令。



媒體追問是不是高雄市政府官員擅自揣摩上意？柯文哲再度無奈地說，第一點，他不知道，第二點，他不想知道，第三點，他也不在意。之後就匆匆地結束這道題目的問答。



柯文哲日前在17日至19日安排了3天行程走訪高雄，高雄中學、美濃、旗山、瑞豐夜市等人潮眾多之處都走了一遍，所到之處都是人氣爆棚，除了參訪地方產業界人士外，也與柯粉餐敘互動。但台媒卻爆料，當初柯文哲高雄第一站到雄中演講時，高市府教育局一通電話擋下雄中校長出席，讓中國國民黨高雄市長韓國瑜“卡柯”動作曝光。



柯文哲28日接受媒體訪問聽到媒體提這問題，先是長長地嘆了一口氣，接著柯頗為無奈地表示，唉⋯⋯每個人個性不同，他比較不會管這種細節，在台北市府當官員很快樂，想怎麼做就怎麼做，他交代市府官員，“不必服務政治、不必服務政黨，更不用服務市長”，你們照專業去做，不過台灣政黨壁壘分明、派系分明，常常搞得⋯⋯。他認為2000年以後台灣最大的政治問題，就是文官制度被破壞。



媒體追問會不會感覺是韓國瑜在卡你？柯文哲緩頰說，也不是，就好像明朝東廠殺了一大堆人，也不一定是皇帝下令的，所以那個叫氛圍，當年他也是被愛滋案、“國科會”案K得滿頭包，會是馬英九下令的嗎？當然不是嘛，他那時候還那麼小咖，這個就好像免疫系統，白血球自動自發反應，所以這不是很好、很健康的國家。



被問到柯文哲與韓國瑜的交情還像以前一樣好嗎？柯文哲指出，也沒什麼不好，政治是一時的，朋友是永久的。有很多事情當時看是天崩地裂，但事過境遷後又雲淡風輕。柯自嘲笑道，他才59歲，心態已經快100歲了，對這些世俗的一切不太在意。媒體追問選舉會不會影響兩人感情？柯輕鬆地說，不會啊。