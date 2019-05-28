中執會明再戰　蔡辦籲支持者勿前往黨中央

蔡英文今天出席2019電腦展，並未受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）民進黨明天將再度召開中執會討論2020初選相關事宜，蔡英文初選發言人、台北市議員阮昭雄今天再度呼籲支持者秉持“三不原則”，不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行，也避免不必要的衝突。



蔡英文今天出席“2019台北國際電腦展”開幕典禮，致詞後也沒有受訪就離開，保持低調。



針對獨派團體發起明天到黨中央樓下戶外開講，力挺賴清德。阮昭雄表示，注意到媒體報道，有部分團體糾眾要前往中央黨部，揚言“包圍黨中央”，施壓中執會。



他也說，據瞭解，也有不少蔡英文的支持者也醞釀前往，表達對民主程序的力挺，但為了避免衝突，更避免遭有心人介入操弄，他呼籲支持蔡英文的朋友不要前往，不要鼓勵其他人前往，更不要做出任何干擾中執會的行為，讓中執會發揮集體智慧，為黨做出最好決定。如果可能如上週中執會進行直播，關心的朋友們也可以透過直播來了解討論與決議的狀況。



阮昭雄表示，關於初選，蔡英文立場很明確，就是尊重黨內的民主機制、尊重中執委們的討論與決議，希望中執會能順利進行，讓初選程序盡快決定，讓支持者能感到安心，也加速團結整合。