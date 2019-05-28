蔡英文視導漢光演習　稱區域和平穩定遭威脅

蔡英文聽取飛行領隊報告任務執行情況。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天一早視導“漢光35號”演習，彰化戰備道起降實兵操演，她表示，肯定全體官兵的精實演練與英勇表現，是我們可信賴的國防，她並重申“國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退”的決心，她會帶領軍方克服各樣困難與挑戰。



蔡英文表示，近年來，面對國際情勢急遽變化，“國家安全”也面臨更複雜的挑戰。不論是中共的遠海長航訓練，或者是共機繞台，都對區域和平及穩定，造成一定程度的威脅，我們更應該要保持高度的警戒。



蔡英文抵達國道一號彰化戰備道後，首先前往指揮台聽取演習狀況報告，並視導戰備道起降實兵操演，包括無人機戰場偵蒐、F-16V、IDF經國號、幻象2000及E-2K空中預警機等四型機落地滑行及油彈整補作業、直升機戰場偵蒐及航材運補等課目演練。



隨後，蔡英文前往戰備道整補區慰勉操演人員，聽取飛行領隊報告任務執行情況、各機種飛行員報告實施情形及技勤領隊整補情況說明；也在指揮台觀看彰化戰備道啟用整備紀實影片，校閱四型機起飛後，向所有參與演習的軍方士兵發表精神喊話。



蔡英文致詞說，一年一度的漢光演習是軍方訓練成效的總驗收。我們剛才所看見的“戰備跑道起降”演練，就是要驗證當基地跑滑道受損時，我們仍然能夠運用民、物力動員機制，立即將高速公路轉換為戰備跑道，來執行空軍戰機起降任務，確保制空戰力。這就是全民國防真正的意義。軍方肩負保衛台灣人民的任務，而人民和其他部會，則會全力支援軍方執行任務。



她表示，不僅如此，這次演訓，也是一次“聯合作戰演練”，陸軍出動直升機來確保戰備跑道的安全，而當戰機完成整備、再度起飛後，就能充分用火力支援陸、海軍的反擊，達到濱海決勝、灘岸殲敵的目的。另外，空軍戰機落地後的緊急整備，油料、彈藥的運補和裝填，也需要非常專業的地勤人員，在最短的時間內盡力達成任務。