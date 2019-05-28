﻿港區人大代表調研組訪“海南大腦”

一眾港區人大代表參觀海南省數據大廳（圖片來源：大公網） 中評社北京5月28日電／港區全國人大代表專題調研組昨日繼續在海南的調研行程，先後在海口的海南省數據大廳及瓊海的博鰲超級中醫院等多地進行調研。有代表認為，海南在大數據應用及中醫藥發展等方面，可與香港互相借鑒、優勢互補。



港應努力轉變 善用大數據



走進位於海南省政府會展樓一樓的省政務數據大廳，迎面就是一塊巨幅顯示幕，上面各種數據正不斷切換，這裡堪稱“海南的大腦”，全省各部門各領域558個資訊系統的政務數據，就在此匯集、共用，暢通運行。大數據的應用引起眾多代表的興趣。



調研組成員、深圳前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，香港在處理政務數據之時，存在“政務孤島”的現象，即各部門之間數據並不互通，甚至連數據模式都不同，但海南不僅實現了部門之間數據互通，而且擁有大量民間機構所提供的數據，對該省各地的旅遊乃至防災情況都實現了實時監控。他認為，香港的不足源於對隱私的高度保護，以及企業不願意與政府交換數據等，但大數據是世界潮流的大勢所趨，香港應努力轉變，同時培養更多大數據人才，以面對未來的需要。



調研組一行下午乘車抵達瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，並在該區博鰲超級中醫院等多地進行調研。



調研組今早將赴博鰲亞洲論壇會址調研，隨後將前往三亞的鳳凰島國際郵輪港等地進行調研工作。



來源：大公報