特朗普首登日戰艦　“力挺”出雲級變真航母

中評社北京5月28日電／在日本作為“國賓”進行訪問的美國總統特朗普，於5月28日上午在日本首相安倍晉三的陪同下，登上日本海上自衛隊“出雲”級直升機護衛艦“加賀”號進行參觀。這是美國總統特朗普此次訪日的最重要行程安排之一，也是他首次登上日本自衛隊的艦船，日本媒體認為此舉意在對外彰顯美日牢固的同盟關係。



兩年前日本曾被“放鴿子”



“出雲”級直升機航母堪稱日本開展外交工作的一張名片，菲律賓總統杜特爾特和英國首相特蕾莎梅都曾登上“出雲”號，並在艦上就防衛合作與日本方面展開磋商。日本認為，通過日美兩國首腦一同登艦，有意彰顯穩固的同盟關係，在多年前就曾安排特朗普的登艦行程。



在2017年11月特朗普訪問日本時，也曾安排有登上“出雲”級直升機航母的行程。當時為為迎接總統特朗普訪日，進一步提升美日同盟在國際社會的地位，日本防衛省計劃特邀特朗普登上“出雲”號。“出雲”號當時也做好了迎接美國總統到訪的一切準備，然而由於特朗普訪日行程緊凑，這一計劃最終“泡湯”。



此次美日首腦共同登上日本最大級別戰艦也讓日本官方充滿了期待，日本共同社5月28日報道稱，此舉意在對外彰顯美日牢固的同盟關係。日本防衛省表示，美國現任總統此前從未登上過自衛隊艦船，此次特朗普觀摩“加賀”號將成為歷史首次。在登艦參觀“加賀”號後，特朗普還搭乘直升機登上停靠在橫須賀基地的美海軍“瓦斯普”號兩棲攻擊艦，並在美海軍官兵面前發表美日同盟相關講話。



特朗普此次到訪“誠意滿滿”



當地時間5月27日下午3時，特朗普同安倍共同出席記者會，特朗普稱日本“剛剛宣布有意購買105架全新的F-35隱形戰機....此次購買將讓日本擁有美國盟友中最大的F-35機群。”



雖然此前日本媒體已報道稱防衛省計劃配備總計147架F-35戰鬥機，但特朗普在訪日過程中正式公布日本採購上百架F-35戰鬥機的消息，並聲稱這筆交易將使日本打造出美國盟友中最大的F-35機群，可謂是給足了日本“面子”。

