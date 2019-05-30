汪毅夫：“賞穿黃馬褂”的理由

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京5月30日電（作者 汪毅夫）在清代，“賞穿黃馬褂”是朝廷給“勛臣軍功”的一種獎賞。清人福格《聽雨叢談》（中華書局1984年8月版）記：“隨行扈從大臣如禦前大臣、內大臣、內廷王大臣、侍衛什長，皆例准穿黃馬褂，用明黃色。正黃族官員、兵丁之馬褂，用金黃色。勛臣軍功有賞給黃馬褂、賞穿黃馬褂之分，賞給僅所賜一件，賞穿則可按時自制服用，亦明黃色”。此一規定可謂詳明，准穿、賞給、賞穿各不相同，金黃色、明黃色也不相同。作為獎賞，“賞穿黃馬褂”規格高於“賞給黃馬褂”。



《清實錄》“光緒元年（1875）正月十日”條下記：“以提督唐定奎，統領銘武軍到台，布置周密，紀律嚴明，賞穿黃馬褂”。這是一條很好玩（很好玩者，大可玩味也）的記載。唐定奎是淮軍名將，安徽合肥人，獲“賞穿黃馬褂”時尚是“記名提督”（即享受提督職級待遇而尚未實授也）。或有注家如《沈文肅公牘》（福建人民出版社2006年5月版）編注者稱之為“總統淮軍之福建陸路提督”，似不確。1874年，唐定奎奉旨統領淮軍銘、武13營來台，以抗擊入侵台灣的日軍西鄉從道中將部隊。其時的福建陸路提督羅大春雖於六月二十二月受“革職留任”處分，但仍留於“福建陸路提督”任上也。



唐定奎統領的淮軍13營凡6500人原駐徐州，是裝備精良的洋槍隊。據沈葆楨《沈文肅公牘》記載，唐定奎先派參將程曾鬱到台協同辦理淮軍移駐台灣的相關事宜；淮軍入台後，唐定奎“事事擘畫周匝，朗若列眉”；“大枝勁旅13營，亦台地向來所未經見”，此一武力威脅是迫使日軍撤離的重要原因：“倭將為天所困（按，侵台日軍發生疫情），又聞唐軍之至，急欲退兵”。淮軍入台，並未交戰而脅迫日軍退兵。此亦使用武力：用武力脅迫退兵。因此，沈葆楨對唐定奎說：“貴部千辛萬苦，保衛全台”，言其苦勞也；唐定奎獲得清廷“賞穿黃馬褂”的重獎，並非其實戰的軍功，而是“統領銘武軍到台，布置周密，紀律嚴明”也。



讀書最快樂。老人讀書而有上記心得，有如小孩兒過節一般快樂也！六月一日兒童節快到了，耶！



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

