兩岸人文名家論壇移師高雄　韓國瑜肯定

兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會首次移師高雄舉辦。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月28日電（記者 蔣繼平）受韓流旋風影響，“第三屆兩岸人文名家論壇暨兩岸文旅產業高峰會”首次移師高雄舉辦，以中華文化來促進兩岸經濟文化連結為主題，上百位文化及企業人士座談。因市政總質詢未能到場的中國國民黨高雄市長韓國瑜，以預錄畫面跟大家問候，期許活動順利進行。



高峰會28日在高雄國際會議中心舉辦，盼透過中華文化助推，促進兩岸產業大融合，論壇主題是中華文化連結兩岸、兩岸企業共發大財。



論壇由人文薈、台灣文學藝術界聯合會、台灣僑商聯合會主辦，高雄市政府、高雄師範大學、國際佛光會中華總會協辦。台灣商業聯合總會張平沼理事長、人文薈論壇創始人石寶峰、前台北縣長周錫瑋、國際佛光會中華總會總會長趙怡、男中音歌劇表演藝術家張峰、大陸文化界人士張紀中等人到場參與討論。



高雄市長韓國瑜上午在高雄市議會備詢未能出席，提前錄製致詞影片，盡地主之誼，晚上將參加晚宴。



韓國瑜透過影片表示，感謝活動第一次移師到高雄舉辦，大家都看好高雄的潛力及未來，高雄是南部最大的城市，同時擁有山河海港天然資源，高雄就像還沒有被發掘的珍珠，是兩岸有人文情懷的企業家投資首選最好的城市，文化界與企業界是高雄整體發展最好的能量，把高雄當自己的家，高雄歡迎大家。



前台北縣長周錫瑋致詞表示，希望兩岸同胞一起合作，一起做有意義的事，不是各做各的，科技是世界經濟的基礎，但人文是科技的基礎，期許未來兩岸沒有戰爭，和平發展。



人文薈論壇創始人石寶峰說，呼應韓市長當選後帶起交流鑰匙，未來要以“兩岸一家親，你是我兄弟，一起發大財”口號來交流，發展人文很重要，彼此沒有敵人，促進兩岸交流。



台灣商業聯合總會理事長張平沼致詞也說，兩岸之間交流，在發展經濟之外，一定要促進文化交流。



論壇將聯合兩岸企業家、文化界人士共同發起成立兩岸人文企業家俱樂部，旨在為兩岸企業家搭建一個全新的交流平台，促進兩岸各產業間的相互瞭解、交流、學習，以創造兩岸產業合作共發大財的契機。